ABD Başkanı Donald Trump paylaşımında, 'ABD, Türkiye'ye büyük Hristiyan, aile adamı ve mükemmel bir insan olan Pastör Andrew Brunson'un uzun süreli tutukluluğu için büyük yaptırımlar uygulayacak. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı!' ifadelerini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Protestan cemaatine ait İzmir Diriliş Kilisesi Pastörü Andrew Craig Brunson, bir tanığın ifadesi doğrultusunda FETÖ üyeliği iddiasıyla tutuklanmıştı.

35 yıl hapsi istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson hakkında adli kontrolle 'ev hapsi' kararı verilmişti.



