Seramik sanatçısı Zeynep Gümrük, doğanın yaşamsal döngüsü, renkleri, izleri ve canlılarından etkilenerek, özellikle şehir hayatını yaşayan sanat severler için oluşturduğu sergisi “Doğadan Denemeler” ile Çanakkale Belediyesi’nin bu yıl 55. kez düzenlediği Troia Festivali’ne katılıyor. Sergide yer alacak seramik sanat eseri ‘Truva’nın Süslü Atı” ile bir önceki sergisinde büyük ilgi uyandıran “Kartal Üçlemesi” serginin öne çıkan eserleri eserleri arasında.

Gerçekleştirdiği atölye çalışmaları ve yer aldığı bazı karma sergiler ile seramik çalışmalarını farklı ve doğal uslubuyla yorumlayan sanatçı Zeynep Gümrük, yeni ürettiği seramik objeleriyle doğaya dikkat çekmek ve bu topraklarda yaşanan Truva Efsanesi’nin global tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Çanakkale Belediyesi’nin katkıları ve İstanbul1881 küratörlüğünde, 10 Ağustos 2018 Cuma günü saat 11:00’de düzenlenecek açılış töreni ile Doğadan Denemeler Sergisi’ni Çanakkale Yazar ve Sanatçı Evi’nde açıyor.

Sergi hazırlık çalışmaları ile kısa bir açıklamada bulunan sanatçı, ”Truva Efsanesi ve Truva Atı Çanakkale’nin Global bir tanıtım hazinesi. İstanbul1881 ile Mayıs 2018’de Piola Istanbul’da düzenlenen ilk sergi sonrasında 55. Troia Festivali için davet almak son derece keyifli. Her üreten ve ürettiği eserleri kabul gören sanatçı gibi ben de Çanakkale Belediyesi’nin sanatçıya olan ilgisi ile mutluluk ve heyecan duydum. Yeni bir yorumlama yaparak “Truva’nın Süslü Atı” eserimi ortaya çıkardım. Gerçekte Truva Atı’nın içindeki Akha askerleri tarafından Truva şehri içine alınması için tahta atın tasarımının çok farklı, süslü ve albenisi olan motiflerle tasarlandığına inanıyorum. Bu nedenle biraz araştırarak bilinen Truva Atı’nın yalın yapısına kendi eserimde çeşitli motifler ekledim” dedi.

Sanatçı ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’ün 1918 yılında üzerinde “Geldikleri Gibi Giderler” sözünü söylediği Kartal İstimbotu’nun onarım çalışmalarına fon oluşturmak amacıyla ürettiği “Kartal Üçlemesi” eserinin de Çanakkale Belediyesi tarafından satın alındığını vurgulayarak, “sanatçının gerçek işinin yaşadığı toplumun geçmişi ile bugünü arasında bir tasarım bağı oluşturarak bugünün renkli, çok açılı, gerçek, hızlı ve dijital dünyasına eserler üretmek olduğunu“ da sözlerine ekledi.

Sergi öncesinde küratör İstanbul1881’in Genel Müdürü Alp Armutlu da bir açıklamada bulunarak; “Zeynep Gümrük ile seramik sanatına ilk kez yolculuk yapıyoruz, her şey yeni başlıyor, Zeynep Gümrük’ün tasarımları, temaları ve renkleri sanatseverler arasına konuşuluyor. Kartal Üçlemesi eseri ile Kartal İstimbotu Restorasyon Projesi’ne sahip çıkan ve 55. Kez global bir festival düzenleyen Çanakkale Belediyesi’ne ne kadar teşekkür etsek az. İstanbul1881 olarak Süslü Truva Atı’nı dünyaya taşımak için hazırız” dedi.

Zeynep Gümrük Doğadan Denemeler Sergisi açılışı 10 Ağustos 2018 Cuma günü saat 11:00’de Çanakkale Yazar ve Sanatçı Evi’nde. Sergi 09-13 Ağustos 2018 tarihleri arasında ziyaret edilebilir.