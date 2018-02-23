TSK: 40 araçlık terör konvoyu vuruldu

KONVOYUN VURULMA ANI

Mine Bozkurt

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristler ile silah ve mühimmat taşıyan konvoy, 22 Şubat 2018 tarihinde Afrin güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edilmiş ve şehirden 15 km kadar uzaktayken kara ateş destek vasıtaları ile vurulmuştur.Harekât esnasında sadece PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait anılan konvoy hedef alınmış ve her zaman olduğu gibi sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir.Afrin şehir merkezine giden terör örgütü mensuplarının vurulma anları İHA’lara saniye saniye yansıdı.