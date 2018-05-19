TSK: 5 terörist etkisiz hale getirildi
TSK:"Tunceli/Ovacık bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 18 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde; silahlı 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir"
TSK:"Tunceli/Ovacık bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 18 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde; silahlı 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir"