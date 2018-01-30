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TSK acı haberi duyurdu: 1 sivil personel şehit oldu

TSK, İdlib'de askeri konvoya bombalı araçla saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda bir sivil personelin şehit olduğunu duyururken, bir asker ve bir sivil personelin yaralandığı açıklandı

30 Ocak 2018, Salı 22:45
TSK acı haberi duyurdu: 1 sivil personel şehit oldu
TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, 30 Ocak 2018 tarihinde İdlib kuzeyinde intikal halinde olan konvoyumuza, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araç ile yapılan saldırı sonucu konvoyda görevli bir kahraman sivil görevli personelimiz şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ile bir sivil görevli personelimiz yaralanmıştır. 

Saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

 


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