TSK açıkladı! Gri listedeki terörist öldürüldü

TSK’dan yapılan son dakika açıklamasında "Diyarbakır/Lice’de 23 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede aranan Aram Civan kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edilmiştir" denildi.

30 Temmuz 2018, Pazartesi 09:53 Son Güncelleme: 30 Temmuz 2018, Pazartesi 10:40
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TSK’dan yapılan son dakika açıklamasında "Diyarbakır/Lice’de 23 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede aranan Aram Civan kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edilmiştir" denildi.

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