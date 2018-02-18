15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

TSK Afrin'de iki köyü daha terörden temizledi

TSK ve ÖSO, Afrin'de Aşağı Hacıkanlı ve Derviş Obası köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi

18 Şubat 2018, Pazar 20:05
TSK Afrin'de iki köyü daha terörden temizledi
İHA'nın haberine ise bombardımana uçaklar ve ÇNRA'lar da katıldı, Bülbül Beldesi çevresindeki terör hedefleri de vuruldu. 

Yaklaşık 2 saat süren bombardıman sonunda bir çok terör hedefi imha edilirken, bombaların düştüğü yerlerden yoğun dumanlar yükseldi.

İKİ KÖY DAHA PYD/PKK'DAN TEMİZLENDİ


TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Racu beldesine bağlı Yukarı Hacıkanlı ve Derviş Obası köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan kurtardı. 

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 45'ü köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 17'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 66 noktayı örgütten kurtarmış oldu. 

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle: 


"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo ve Duraklı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya ve Harab Summak köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye ve Divan Fevkani köyü ve ona hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi." 

Orgeneral Akar Suriye sınırında Orgeneral Akar Suriye sınırında


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Orgeneral Akar Suriye sınırında

Orgeneral Akar Suriye sınırında

Bin 500 kişi tarihi Gelidonya Feneri’ne yürüdü

Bin 500 kişi tarihi Gelidonya Feneri’ne yürüdü

2018 THY pilot alımı başvuru için tıklayın! Başvuru şartları neler?

2018 THY pilot alımı başvuru için tıklayın! Başvuru şartları neler?
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Acılı baba en ağır yükü taşıdı!

Acılı baba en ağır yükü taşıdı!
Hükümetten kimyasal silah iddiasına sert cevap!

Hükümetten kimyasal silah iddiasına sert cevap!
Zeytin Dalı Harekatı'nda iki Avrupalı terörist deşifre oldu

Zeytin Dalı Harekatı'nda iki Avrupalı terörist deşifre oldu
ÖSO ile YPG'li teröristler arasında çıkan çatışmanın görüntüleri

ÖSO ile YPG'li teröristler arasında çıkan çatışmanın görüntüleri
FETÖ'nün 'mahrem ablalarına' operasyon: 9 gözaltı

FETÖ'nün 'mahrem ablalarına' operasyon: 9 gözaltı
Zeytin Dalı Harekatı'nda iki Avrupalı terörist deşifre oldu

Zeytin Dalı Harekatı'nda iki Avrupalı terörist deşifre oldu
Son dakika! Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar sıfır noktasını havadan denetledi

Son dakika! Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar sıfır noktasını havadan denetledi