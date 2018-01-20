15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

TSK Afrin harekatın adını açıkladı: Zeytin Dalı

TSK'dan yapılan açıklamada, Afrin'e yönelik harekatın Zeytin Dalı Harekatı olduğunu duyurdu.

20 Ocak 2018, Cumartesi 17:53
TSK Afrin harekatın adını açıkladı: Zeytin Dalı
TSK'nın açıklamasında şöyle denildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17:00'dan itibaren “Zeytin Dalı Harekatı” başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir."
 

"ZEYTİN DALI" SAVAŞ DEĞİL BARIŞ MESAJI


Ekonomisi zeytin, zeytinyağı ve meyve üretimine dayalı olan Afrin'e TSK, Afrin harekatını resmen duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e girerken seçtiği operasyon adı "Zeytin Dalı", savaşı değil, barışı simgeleyen bir mesaj olarak yorumlandı.

Bilindiği gibi "zeytin dalı" ifadesi ilk çağlardan bu yana barışı simgeler...

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son dakika: Türkiye-ABD-Rusya arasında diplomasi trafiği

Son dakika: Türkiye-ABD-Rusya arasında diplomasi trafiği
Son dakika: Afrin harekatı başladı (Dakika dakika Afrin harekatı)

Son dakika: Afrin harekatı başladı (Dakika dakika Afrin harekatı)
Mehmet Ali Şahin: Abdullah Gül kamuoyunda yezitbaşı izlenimi veriyor

Mehmet Ali Şahin: Abdullah Gül kamuoyunda yezitbaşı izlenimi veriyor
Son dakika! Özden Örnek'in oğlu Burak Örnek hayatını kaybetti

Son dakika! Özden Örnek'in oğlu Burak Örnek hayatını kaybetti
Sobadan zehirlendiklerini hastanede anladılar

Sobadan zehirlendiklerini hastanede anladılar
Son dakika: Çankaya'da kritik görüşme! Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli bir araya geliyor

Son dakika: Çankaya'da kritik görüşme! Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli bir araya geliyor
Atatürk Havalimanı'nda köpek alarmı... Uçuşlar aksadı

Atatürk Havalimanı'nda köpek alarmı... Uçuşlar aksadı
Uludağ'da sömestir yoğunluğu! Adım atacak yer kalmadı

Uludağ'da sömestir yoğunluğu! Adım atacak yer kalmadı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin operasyonu fiilen başladı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin operasyonu fiilen başladı
Azerbaycan’da

Azerbaycan’da "Kanlı Ocak" kurbanları anılıyor
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 54 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 54 kişi gözaltına alındı