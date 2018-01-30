15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

TSK'da Afrinlilere 3 dilde bildiri

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de havadan attığı bildirilerde halka teröristlere karşı birlik olma çağrısında bulundu, "Afrin Afrinlilerindir" mesajı verdi.

TSK'da Afrinlilere 3 dilde bildiri
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin halkına yönelik 3 dilde hazırlanan bildirileri havadan dağıttı. Bildiride, bölgede bulunan terör örgütlerine karşı birlik çağrısı yapılırken, "Afrin Afrinlilerindir" mesajı verildi.

TSK, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle 20 Ocak'tan bu yana Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölge halkına yönelik Türkçe, Arapça ve Kürtçe hazırlanan bildirileri havadan attı.

TSK'nın, halka PKK/PYD ve DEAŞ terör örgütlerine karşı birlikte mücadele çağrısı yaptığı bildiriye "Besmele" ile başlandı.

"Afrinli Kardeşlerimiz" diye hitap edilen bildiride, bölgede barış, huzur, güven ve refahın tesis edilmesi için birlikte çalışma çağrısında bulunuldu.

Bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Komşusuna silah çeken, camilerimizi yıkan, hain PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'lı teröristlerin baskı ve zulmüne son verme zamanı. Teröristlerin evlatlarınızı kullanmalarına, sizi, hanenizi ve geleceğinizi çiğnemelerine izin vermeyin. Teröristlere 'dur' demenin zamanı geldi. Teröristlere karşı hep birlikte olalım. Teröristlerden uzak durun. Afrin, Afrinlilerindir. Allah'ın izniyle, Afrin'de barış, sağlık, huzur, güven ve bereket dolu günlere." 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den Afrin'e yapılan Zeytin Dalı operasyonu açıklaması

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den Afrin'e yapılan Zeytin Dalı operasyonu açıklaması
Ağrı’da terör propagandasına gözaltı

Ağrı’da terör propagandasına gözaltı

Muzaffer Külcü kimdir?

Muzaffer Külcü kimdir?
ÖSO birlikleri araçlarla Kilis'ten Suriye'ye geçti

ÖSO birlikleri araçlarla Kilis'ten Suriye'ye geçti
Son dakika... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar
Son dakika... Ankara metrosunda üniversiteli kız raylara düştü

Son dakika... Ankara metrosunda üniversiteli kız raylara düştü
Suriyeli muhalifleri Soçi'de Türkiye temsil edecek

Suriyeli muhalifleri Soçi'de Türkiye temsil edecek
Ümraniye'deki Alemdağ Caddesi trafiğe kapatıldı, halk yoğun ilgi gösterdi

Ümraniye'deki Alemdağ Caddesi trafiğe kapatıldı, halk yoğun ilgi gösterdi
Afrin'de sıcak gelişme: 2 köy daha teröristlerden temizlendi

Afrin'de sıcak gelişme: 2 köy daha teröristlerden temizlendi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz: Alayınıza başkaldırıyorum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz: Alayınıza başkaldırıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan Latin Amerika ziyaretini erteledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Latin Amerika ziyaretini erteledi