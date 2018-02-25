TSK'dan Afrin açıklaması: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2018 oldu

Adem Özdoğan

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 2018 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PYD/YPG/PKK/KCK ve DAEŞ'e mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor.Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2018oldu.