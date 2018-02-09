TSK'dan Afrin'e hava harekatı (Zeytin Dalı Harekatı’nda 20’nci gün)

5 GÜN SONRA YENİDEN HAVA HAREKATI

1028 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Afrin'de çatışma: 5 askerimiz yaralandı

Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlere ait mevziler havan ve obüslerle vuruluyor

Afrin semalarında Türk uçakları neden uçmuyor?

İdil Janet Demiray

Türk savaş uçaklarıde terör örgütüya ait hedefleri vurdu.ve’nun kontrolünde olan Burseya Dağı’nın güneybatısındaki Bafilun Dağı’nın da aralarında olduğu en az 6 hedefin vurulduğu hava harekatı sürüyor. Askeri kaynaklar da hava harekatının gece yarısı başladığını ve devam ettiğini doğruladı.Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırda konuşlu bulunan birliklerden gece yarısı fırtına obüs ve Çok Namlulu Roket Atar ile ateş açılırken, aynı saatlerde hava hareketliliği yaşandı.Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının Suriye istikametine giderek Afrin bölgesinde bulunan PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait hedefleri vurduğu görüldü.Genelkurmay resmi internet sitesinde en son hava unsurları ile 4 Şubat’ta harekata destek verildiği ifadesi yer aldı.Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre, 29 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.Etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1028'e ulaştığı bildirilen açıklamada, harekatın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği kaydedildi.