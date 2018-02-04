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TSK'dan flaş Afrin açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 935 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

04 Şubat 2018, Pazar 20:08
TSK'dan flaş Afrin açıklaması
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, harekatın yürütüldüğü bölgeden elde edilen bilgilere göre bugün 3 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ
terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 935 oldu. Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

ANKARA (AA) 

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