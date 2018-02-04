TSK'dan flaş Afrin açıklaması

Başbakan Yıldırım Hatay'da harekat merkezinde

Erdoğan: Harekatta 935 terörist etkisiz hale getirildi

Mehmet Nuri Turan

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, harekatın yürütüldüğü bölgeden elde edilen bilgilere göre bugün 3 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞterör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi."Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 935 oldu. Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."ANKARA (AA)