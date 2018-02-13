TSK'dan hava harekatı: 16 hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada Irak'ın kuzeyinde keşif ve gözetleme yapan ve karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan teröristlere yönelik hava operasyonu yapıldığı duyuruldu