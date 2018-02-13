TSK'dan hava harekatı: 16 hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada Irak'ın kuzeyinde keşif ve gözetleme yapan ve karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan teröristlere yönelik hava operasyonu yapıldığı duyuruldu
13 Şubat 2018, Salı 20:17 13 Şubat 2018, Salı 20:58
TSK’den yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Sinath-Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 13 Şubat 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzi olarak kullanılan 16 hedef imha edilmiştir." ifadesine yer verildi.