TSK'dan iki acı haber

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Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre; Hakkâri/Şemdinli bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.Ayrıca Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında düzenlenen operasyonlarda ise bir asker şehit oldu.'ndan yapılan bilgilendirmede, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda bir askerin şehit olduğu açıklandı.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."