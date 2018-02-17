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TSK'dan iki acı haber

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre; Hakkari Şemdinli'de bir asker şehit oldu, 1 asker yaralandı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda da 1 askerimiz şehit oldu

17 Şubat 2018, Cumartesi 20:04
TSK'dan iki acı haber
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre; Hakkâri/Şemdinli bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.


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Ayrıca Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında düzenlenen operasyonlarda ise bir asker şehit oldu. 

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda bir askerin şehit olduğu açıklandı.

Bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.

Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

 


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