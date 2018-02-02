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TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyinde İHA'lar tarafından tespit edilen noktalara düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı ve silah mevzileri etkisiz hale getirildi

02 Şubat 2018, Cuma 00:57
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi ve silah mevzileri imha edildi. 


OPERASYONLAR SÜRÜYOR


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde PKK'lı teröristlerce iki askerin şehit edildiği, iki askerin yaralandığı saldırının ardından bölgede, teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

İnsansız hava aracı (İHA) tarafından tespit edilen PKK'lı 3 terörist ve silah mevzileri, gerçekleştirilen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.  Bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor.

AA


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