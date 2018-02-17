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TSK'dan Irak’ın kuzeyine hava harekatı

TSK tarafından Irak’ın kuzeyi Hakurk bölgesinde karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendi

TSK'dan Irak’ın kuzeyine hava harekatı
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak’ın kuzeyi Hakurk bölgesinde karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendi. Harekat neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, TSK tarafından Irak’ın kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildiği bildirildi.


HEDEFLER İMHA EDİLDİ


Bu çerçevede Hakurk bölgesinde karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendi.

Harekat neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan hedefler imha edildi. Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü duyuruldu.

AA


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