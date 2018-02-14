15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

TSK'dan son dakika Afrin açıklaması!

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana bin 485 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
 

TSK'dan son dakika Afrin açıklaması!
Karadan ilerleyen ÖSO’ya havadan Türk savaş uçakları, SİHA’lar ve Hatay sınır hattındaki topçu birliklerinden destek verilen operasyon Afrin’in batısındaki Cinderes beldesinde Deviye köyü ve ona hakim üç tepede yoğunlaştı.

Şeyh Horoz Dağı eteklerindeki terör örgütlerine ait hedefler de Türk jetlerinin sortileriyle bombalandı. 
 

9.55: Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana bin 485 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

09.30: Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekâtı'nda düşen helikopterle ilgili bilgi verdi: "Helikopterin düşürüldüğüne yönelik herhangi bir delil, belirti yok. Fakat bütün ihtimalleri gözardı etmeden bir kaza kırım heyeti oluşturuldu Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde. Bu çalışma halihazırda devam ediyor, henüz tamamlanmış değil."

9.10: ABD savaş uçaklarının Deyr ez Zor'da rejim güçleri ve Hizbullah milislerini vurduğu görüntüler yayınlandı. Pentagon'un Suriye'deki partneri YPG'lileri korumak için gerçekleştirdiği saldırıda bazı Rus askerlerinin de öldüğü bildiriliyor.

09.00: Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/PYD/YPG terör örgütünün mevzileri yoğun ateş altına alınıyor. Çatışmaların devam ettiği Küçük Darmık Dağı'ndaki terör hedefleri yerli yapım T-129 Atak Helikopterleri tarafından vuruldu. Dağın çevresi ve yakınındaki köylerde bulunan terör hedefleri T-129 Atak Helikopterleri tarafından bir bir imha edildi.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son dakika: CHP 9-10 Mart'ta tüzük kurultayı yapacak

Son dakika: CHP 9-10 Mart'ta tüzük kurultayı yapacak
Kurultay sonrası Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'yle ilgili ilk açıklama

Kurultay sonrası Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'yle ilgili ilk açıklama
Harbiye Orduevi'nde yangın!

Harbiye Orduevi'nde yangın!
AK Partili Metin Külünk'ten bomba Kılıçdaroğlu iddiası

AK Partili Metin Külünk'ten bomba Kılıçdaroğlu iddiası
Afrin'de şehit sayısı kaç oldu? Zeytin Dalı Harekatı 26. gün

Afrin'de şehit sayısı kaç oldu? Zeytin Dalı Harekatı 26. gün
Diyarbakır’da 71 köy ve 106 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi 

Diyarbakır’da 71 köy ve 106 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi 
ABD'den sokağın adının Zeytin Dalı yapılmasına yorum

ABD'den sokağın adının Zeytin Dalı yapılmasına yorum
Son dakika! Başbakan'dan ATAK helikopter açıklaması

Son dakika! Başbakan'dan ATAK helikopter açıklaması
27 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı

27 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı
Temel Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak kapısını kapadı

Temel Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak kapısını kapadı
İlker Başbuğ, Erdoğan'a yanıtını bu sabah kendi sitesinden verdi

İlker Başbuğ, Erdoğan'a yanıtını bu sabah kendi sitesinden verdi