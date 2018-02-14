TSK'dan son dakika Afrin açıklaması!

Büşra Kamış

Karadan ilerleyen ÖSO’ya havadan Türk savaş uçakları, SİHA’lar ve Hatay sınır hattındaki topçu birliklerinden destek verilen operasyon Afrin’in batısındaki Cinderes beldesinde Deviye köyü ve ona hakim üç tepede yoğunlaştı.Şeyh Horoz Dağı eteklerindeki terör örgütlerine ait hedefler de Türk jetlerinin sortileriyle bombalandı.9.55: Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana bin 485 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.09.30: Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekâtı'nda düşen helikopterle ilgili bilgi verdi: "Helikopterin düşürüldüğüne yönelik herhangi bir delil, belirti yok. Fakat bütün ihtimalleri gözardı etmeden bir kaza kırım heyeti oluşturuldu Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde. Bu çalışma halihazırda devam ediyor, henüz tamamlanmış değil."9.10: ABD savaş uçaklarının Deyr ez Zor'da rejim güçleri ve Hizbullah milislerini vurduğu görüntüler yayınlandı. Pentagon'un Suriye'deki partneri YPG'lileri korumak için gerçekleştirdiği saldırıda bazı Rus askerlerinin de öldüğü bildiriliyor.09.00: Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/PYD/YPG terör örgütünün mevzileri yoğun ateş altına alınıyor. Çatışmaların devam ettiği Küçük Darmık Dağı'ndaki terör hedefleri yerli yapım T-129 Atak Helikopterleri tarafından vuruldu. Dağın çevresi ve yakınındaki köylerde bulunan terör hedefleri T-129 Atak Helikopterleri tarafından bir bir imha edildi.