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TSK'dan terör örgütüne ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), son bir hafta içinde yapılan faaliyetler neticesinde 53 terörist etkisiz hale getirildiğini, teröristlerce kullanılan çok sayıda silah, mühimmat ve malzemenin ele geçirildiğini, gerçekleştirilen faaliyetler esnasında 3 askerin şehit olduğunu, 9 askerin yaralandığını açıkladı

TSK'dan terör örgütüne ağır darbe
TSK, yurt içinde terörle mücadele operasyonları, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’nde güvenliğin sağlanması, hudut hattında asayişin sağlanması gibi konularda son bir hafta içinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Buna göre, Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında geçtiğimiz süreç içerisinde (22-28 Aralık 2017) PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri (özellikle Diyarbakır, Bitlis, Tunceli, Batman, Mardin ve Irak’ın kuzeyi), teröristlerden temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonlara aralıksız devam edildi.


'53 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'


Operasyonlarda 53 terörist etkisiz hale getirildi, 14 adet piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet tabanca, 3 adet av tüfeği olmak üzere toplam 19 adet hafif silah, 75 kg amonyum nitrat, 6 adet el bombası, 3 bin 184 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 7 adet 60 mm’lik havan mühimmatı, 1 adet top mühimmatı, 12 adet RPG-7 mühimmatı, 15 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 23 adet dinamit lokumu, 6 adet fünye, 28 adet şarjör, 2 adet telsiz, 7 adet el dürbünü, 1 adet silah dürbünü, 1 adet gece görüş dürbünü, 121 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirildi, 14 adet EYP tespit edilerek imha edildi, teröristler tarafından kullanılan 54 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi.
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