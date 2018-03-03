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TSK'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

Zeytin Dalı Harekatın'ın 43. gününde TSK'dan yapılan açıklamada 'Raco dahil 7 yerleşim yerinin kontrol altına alındı ve bugün icra edilen operasyonlar sonucunda 82 terörist etkisiz hale getirilmiş, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2516’ya ulaşmıştır.' denildi

03 Mart 2018, Cumartesi 19:30
TSK'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
TSK'dan yapılan açıklamada 'Afrin’e ulaşan yaklaşma istikameti üzerindeki Raco, Hamilek, Ramadiye, Badinli, Karkin, Ali Bezanlı ve Çemenli’de kontrol sağlanmıştır.' denildi


ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 2516


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Afrin’in kuzeyinde yer alan stratejik öneme sahip Bafelyun tepesinde çok sayıda teröristi etkisiz hale getirerek tepeyi ele geçirdi.

Zeytin Dalı Harekatı’nın 43. gününde TSK ve ÖSO’nun Afrin’deki ilerleyişi artarak devam ediyor. Afrin ve Cinderes bölgelerinde meskun mahal operasyonları beklenirken, operasyonun 43. gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 2516'ya ulaştı.

ÖSO ve TSK, Burseya Dağı ve Raco yakınlarında, Afrin’in kuzeydoğusunda yer alan stratejik öneme sahip Bafelyun tepesinde sabahın erken saatlerinden bu yana terör örgütü PKK/YPG-PYD ile çatışmalar sürdü.

Operasyona Türk savaş jetlerinin yanı sıra sınır birliklerindeki fırtına obüsleri yoğun atışlarla destek verdi. ÖSO ve TSK’nın Bafelyun tepesini ele geçirdikleri bildirildi.


CİNDERES VURULUYOR


Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın karşısındaki terör mevzileri, savaş uçakları, helikopterler ve uçaklar tarafından ateş altına alındı. Afrin'in batısındaki Cinderes'in çevresinde dumanların yükseldiği görüldü.



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