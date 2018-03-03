TSK'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması



ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 2516



CİNDERES VURULUYOR

Son dakika! Rusya Afrin'e girdi

Haber Merkezi

TSK'dan yapılan açıklamada 'Afrin’e ulaşan yaklaşma istikameti üzerindeki Raco, Hamilek, Ramadiye, Badinli, Karkin, Ali Bezanlı ve Çemenli’de kontrol sağlanmıştır.' denildiTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Afrin’in kuzeyinde yer alan stratejik öneme sahiptepesinde çok sayıda teröristi etkisiz hale getirerek tepeyi ele geçirdi.Zeytin Dalı Harekatı’nın 43. gününde TSK ve ÖSO’nun Afrin’deki ilerleyişi artarak devam ediyor. Afrin ve Cinderes bölgelerinde meskun mahal operasyonları beklenirken, operasyonun 43. gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 2516'ya ulaştı.ÖSO ve TSK, Burseya Dağı ve Raco yakınlarında, Afrin’in kuzeydoğusunda yer alan stratejik öneme sahip Bafelyun tepesinde sabahın erken saatlerinden bu yana terör örgütü PKK/YPG-PYD ile çatışmalar sürdü.Operasyona Türk savaş jetlerinin yanı sıra sınır birliklerindeki fırtına obüsleri yoğun atışlarla destek verdi. ÖSO ve TSK’nın Bafelyun tepesini ele geçirdikleri bildirildi.Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın karşısındaki terör mevzileri, savaş uçakları, helikopterler ve uçaklar tarafından ateş altına alındı. Afrin'in batısındaki Cinderes'in çevresinde dumanların yükseldiği görüldü.