TSK, EFES 2018 Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı

Can Hakman

nın internet sitesinden'na ilişkin bilgi verildi.Buna göre, tatbikat,'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde 7-11 Mayıs'ta icra edilecek.Birleşik ve müşterek harekatla, davet edilen ülke unsurlarıyla oluşturulan müşterek karargah ve birliklerin askeri imkan ve kabiliyetlerinin verilebilecek vazifelerin tamamını kapsayacak şekilde geliştirilmesi ve harbe hazırlık seviyesinin idame ettirilmesi amaçlanıyor.Tatbikata, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşları ile ABD, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bosna Hersek, Gürcistan, İngiltere, İtalya, Katar, Kazakistan, Kosova, Macaristan, Makedonya, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan'dan birlik ve unsurlar katılacak.Tatbikatın fiili atışlı safhası 9-10 Mayıs'ta icra edilecek.Tatbikattan ilk görüntü:Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), EFES 2018 Tatbikatından görüntü paylaştı.TSK’dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı tatbikatlarından olan EFES 2018 Tatbikatı, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla 11 Nisan-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında icra edilmektedir" denildi.