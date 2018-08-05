TSK, Hakurk bölgesinde üç el yapımı patlayıcıyı imha etti

TSK, Hakurk bölgesinde üç el yapımı patlayıcıyı imha etti Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen üç el yapımı patlayıcı yerinde imha etti. Patlama anı saniye saniye kameralara yansıdı