TSK, Hakurk bölgesinde üç el yapımı patlayıcıyı imha etti
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen üç el yapımı patlayıcı yerinde imha etti. Patlama anı saniye saniye kameralara yansıdı
Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK) sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda üç el yapımı patlayıcının imha edildiği görüntüleri paylaştı.
YERİNDE İMHA EDİLDİ
TSK’dan yapılan açıklamada “Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen üç el yapımı patlayıcı yerinde imha edilmiştir” denildi.
ANKARA (İHA)