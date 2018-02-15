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TSK İdlib’de yeni ateşkes gözlem noktası kuruyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait bir konvoy, Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib gerginliği azaltma bölgesinde oluşturulacak ateşkes gözlem noktası için Maarretinuman ilçesine ulaştı.

TSK İdlib’de yeni ateşkes gözlem noktası kuruyor
İdlib’deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, dün akşam saatlerinde Türkiye-Suriye sınırını geçen askeri konvoy, İdlib-Afrin hattında güneye doğru yol aldı.
         
Konvoy, İdlib gerginliği azaltma bölgesinin güneydoğusunda Maarretinuman ilçesine bağlı Es Sırman köyünde konuşlandı.
         
Yeni gözlem noktası Türkiye-Suriye sınırından yaklaşık 70 kilometre derinlikte yer alıyor.
         
Konuşlanan noktanın yaklaşık 10 kilometre karşısındaki hatlarda, Beşşar Esed rejimi ordusu unsurları ve İran destekli gruplar bulunuyor.
         
Kazakistan’ın başkenti Astana’da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde, TSK, 12 Ekim 2017’de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmaya başlamıştı.
         
Anlaşmaya göre, kademeli olarak İdlib’in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde TSK’nın toplam 12 bölgede gözlem noktası kurması öngörülüyor.
         
İntikalin sona erip, TSK’nın gözlem misyonunun başlamasının ardından Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan Rus güçlerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesinin dış kısmında, rejim ile muhaliflerin cephe hattında konuşlanması bekleniyor.
 


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