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TSK, kayıp vatandaş için devreye girdi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Keban Baraj Gölü havzasına atlayarak canına kıymış olabileceği değerlendirilen kayıp vatandaşın cesedinin bulunması için çalışmaların başlatıldığını açıkladı

TSK, kayıp vatandaş için devreye girdi
TSK’dan yapılan açıklamada, 14 Aralık 2017 tarihinden itibaren kayıp olduğu ve Keban Baraj Gölü havzasına atlayarak intihar etmiş olabileceği değerlendirilen vatandaşın naaşının bulunabilmesi maksadıyla çalışmaların başladığı bildirildi.
 

ARAMA KURTARMA TİMİ DEVREDE


Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, 14 Birinci Sınıf Dalgıç ve bir Dalış Tabibinden oluşan bir Sualtı Arama Kurtarma Timi’nin 23 Aralık 2017 tarihinden itibaren görevlendirildiği kaydedildi.



Derinliği 40 metreyi aşan arama bölgesinde Timin, yüzer platform üzerinde konuşlandırılan Uzaktan Kumandalı Sualtı Tespit Cihazı (ROV) vasıtasıyla faaliyetlerine başladığı ifade edildi.
 
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