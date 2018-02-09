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TSK konvoyu İdlib'de

TSK konvoyu, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yeni ateşkes gözlem noktası oluşturulması amacıyla bölgeye intikal etti

09 Şubat 2018, Cuma 22:07
TSK konvoyu İdlib'de
Konvoy, İdlib gerginliği azaltma bölgesinin güneydoğusunda Ebu Zuhur ilçesine bağlı Tel Tukan kasabasında konuşlandı. 

Konuşlanan noktanın yaklaşık 6 kilometre karşısındaki hatlarda, Esad rejimi ordusu unsurları ve İran destekli gruplar bulunuyor. 

6. ATEŞKES GÖZLEM NOKTASI

Yeni gözlem noktası Türkiye-Suriye sınırından yaklaşık 50 kilometre derinlikte yer alıyor. 

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Astana anlaşması çerçevesinde gerçekleşen intikalin amacı, 6. ateşkes gözlem noktasının oluşturulması. 
Kazakistan'ın başkenti Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde, TSK, 12 Ekim 2017'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmaya başlamıştı.

12 BÖLGEDE KURULMASI ÖNGÖRÜLÜYOR


Anlaşmaya göre, kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde TSK'nın toplam 12 bölgede gözlem noktası kurması öngörülüyor. 

İntikalin sona erip, TSK'nın gözlem misyonunun başlamasının ardından Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan Rus güçlerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesinin dış kısmında, rejim ile muhaliflerin cephe hattında konuşlanması bekleniyor.

AA


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