TSK Münbiç'te 20'nci devriye görevini yaptı

TSK ve ABD silahlı kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 20'nci koordineli/bağımsız devriye görevini yaptı.

26 Temmuz 2018, Perşembe 15:53 Son Güncelleme: 26 Temmuz 2018, Perşembe 15:58
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TSK ve ABD silahlı kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 20'nci koordineli/bağımsız devriye görevini yaptı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 20'nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yürütüldü. 

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