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TSK'nın yalanladığı 'askerlik uzadı' haberi nasıl ortaya çıktı?

Askerlik süresi uzadı mı? TSK'dan yapılan açıklamada, "Askerlik süresinin uzatıldığına dair yapılan haberler tamamen asılsızdır. Böyle bir haber doğru değildir'' denildi. İşte sabah saatlerinde gündem yaratan o yalan haberin kısa öyküsü...

02 Şubat 2018, Cuma 10:03
TSK'nın yalanladığı 'askerlik uzadı' haberi nasıl ortaya çıktı?
Bu sabah Türkiye, son dakika gelen 'askerlik' uzadı haberiyle güne başladı. Ancak kısa süre içerisinde bu haberin asılsız olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan bir açıklamayla duyuruldu. 


TSK AÇIKLADI


Genelkurmay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'ndan yapılan "Yalan Haber" başlıklı açıklamada, ''bazı basın yayın organlarında yer alan 'askerlik uzatıldı'' başlıklı habere ilişkin bilgi verildi, iddia kesin bir dille yalanlandı.


TÜM AJANSLAR SON DAKİKA GEÇTİ 


Askerlik süresinin uzatıldığına ilişkin haberler Genelkurmay tarafından yapıldığı iddia edilen hayali bir açıklamaya dayanıyor. Hürriyet ve TRT'nin yanı sıra bir çok yerli ve yabancı medya kuruluşu bu açıklamayı yayınladı. Askerlik süresinin uzatıldığı duyurulurken bir açıklama metninden de alıntı yapıldı. Ardından Genelkurmay kaynakları ise bu açıklamanın yalan olduğunu bildirdi. 




HÜRRİYET MUHABİRİ OLAYI ANLATTI


Hürriyet muhabiri Uğur Ergan, olayın perde arkasını şöyle anlattı; "Sabah saatlerinde bana da Genelkurmay’dan WhatsApp yoluyla Genelkurmay antetli yazı geldi. Ancak ne yazının üzerinde ne de daha sonra bunun sahte bir açıklama olduğuna dair uyarıcı herhangi bir ibare bana iletilmiş değildi. Hürriyet ile birlikte TRT ve bazı gazetelere de giden Genelkurmay Başkanlığı antetli yazıyla ilgili sahtedir uyarısı yer almadığı için haberin resmi bir açıklama olduğu değerlendirildi. Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri de benim WhatsApp ve e-mailime gönderildiğini söylemelerine rağmen uyarı yazısının gitmediğini doğruladı. Haber internet sitelerine ve TRT ekranlarına çıkınca Genelkurmay Başkanlığı söz konusu metnin sahte olduğunu acilen telefonla bildirip internetten kaldırılmasını istedi."  dedi.

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