15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

TSK Parsa Dağı'nı vuruyor

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı top ve tank birlikleri, operasyon öncesinde PKK'lı teröristlerin Afrin'e kaçış amacıyla araçların geçebileceği büyüklükte tünel kazdığı iddiası ile gündeme gelen Parsa Dağı'nı vuruyor

TSK Parsa Dağı'nı vuruyor
Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı çevresinde konuşlu bulunan tank ve topçu birlikleri tarafından Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez kentinin kuzeyindeki Parsa Dağı ateş altına alındı. Yapılan atışların ardından Parsa Dağı'ndan dumanlar yükseldi.

TÜNEL İNŞA EDİLDİĞİ İDDİASI


Türkiye'nin olası Afrin operasyonuna karşı terör örgütü PKK'nın Parsa Dağı'ndan Afrin'e uzanan içerisinden araçların da geçebildiği dev tünel inşa edildiği ileri sürülmüş, 8 bin teröristin bulunduğu Afrin'e Kandil'den çok sayıda üst düzey PKK'lının gönderildiği ve şehirde tuzaklamalar yapıldığı iddia edilmişti. 

BÖLGENİN KANDİL'İ


PYD/YPG'nin eğitim kampının da bulunduğu belirtilen Parsa Dağı, bölgenin Kandil'i olarak değerlendiriliyor. 
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Fırtınanın yıktığı balık kafesinden 20 ton levrek kaçtı

Fırtınanın yıktığı balık kafesinden 20 ton levrek kaçtı
HDP'li Ayhan Bilgen'den Afrin'a yapılan Zeytin Dalı harekatıyla ilgili açıklama

HDP'li Ayhan Bilgen'den Afrin'a yapılan Zeytin Dalı harekatıyla ilgili açıklama
İran'dan Türkiye'nin Afrin harekatıyla ilgili açıklama

İran'dan Türkiye'nin Afrin harekatıyla ilgili açıklama
Afrin'de savaşmak için gönüllü oldular

Afrin'de savaşmak için gönüllü oldular
Kemal Kılıçdaroğlu'nu Deniz Baykal ile görüştürmedier

Kemal Kılıçdaroğlu'nu Deniz Baykal ile görüştürmedier
Kilis'te terör örgütü PYD/PKK'ya silah götüren iki kişi yakalandı

Kilis'te terör örgütü PYD/PKK'ya silah götüren iki kişi yakalandı
Son Dakika... Hatay’ın Reyhanlı ilçesine Afrin'den roket yağdı! 1 ölü, 37 yaralı

Son Dakika... Hatay’ın Reyhanlı ilçesine Afrin'den roket yağdı! 1 ölü, 37 yaralı
Son Dakika...Orgeneral Hulusi Akar Afrin operasyonu için sınırda!

Son Dakika...Orgeneral Hulusi Akar Afrin operasyonu için sınırda!
ÖSO fotoğraf ve flamaları ateşe verip yaktı

ÖSO fotoğraf ve flamaları ateşe verip yaktı
Özel harekat askerlerinin Afrin'e giriş anları

Özel harekat askerlerinin Afrin'e giriş anları
Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Afrin açıklaması

Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Afrin açıklaması