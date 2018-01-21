TSK Parsa Dağı'nı vuruyor

Kilis'
in Öncüpınar Sınır Kapısı çevresinde konuşlu bulunan tank ve topçu birlikleri tarafından Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez
kentinin kuzeyindeki Parsa Dağı ateş altına alındı. Yapılan atışların ardından Parsa Dağı'ndan dumanlar yükseldi.
TÜNEL İNŞA EDİLDİĞİ İDDİASI
Türkiye'nin olası Afrin operasyonuna karşı terör örgütü PKK
'nın Parsa Dağı'ndan Afrin'e uzanan içerisinden araçların da geçebildiği dev tünel inşa edildiği ileri sürülmüş, 8 bin teröristin bulunduğu Afrin'e Kandil'den çok sayıda üst düzey PKK'lının gönderildiği ve şehirde tuzaklamalar yapıldığı iddia edilmişti.
BÖLGENİN KANDİL'İ
PYD/YPG'nin eğitim kampının da bulunduğu belirtilen Parsa Dağı, bölgenin Kandil'i olarak değerlendiriliyor.
Mine Bozkurt