TSK Parsa Dağı'nı vuruyor

TÜNEL İNŞA EDİLDİĞİ İDDİASI

BÖLGENİN KANDİL'İ

Mine Bozkurt

in Öncüpınar Sınır Kapısı çevresinde konuşlu bulunan tank ve topçu birlikleri tarafından Kilis'in karşısında bulunan Suriye'ninkentinin kuzeyindeki Parsa Dağı ateş altına alındı. Yapılan atışların ardından Parsa Dağı'ndan dumanlar yükseldi.Türkiye'nin olası Afrin operasyonuna karşı terör örgütü'nın Parsa Dağı'ndan Afrin'e uzanan içerisinden araçların da geçebildiği dev tünel inşa edildiği ileri sürülmüş, 8 bin teröristin bulunduğu Afrin'e Kandil'den çok sayıda üst düzey PKK'lının gönderildiği ve şehirde tuzaklamalar yapıldığı iddia edilmişti.PYD/YPG'nin eğitim kampının da bulunduğu belirtilen Parsa Dağı, bölgenin Kandil'i olarak değerlendiriliyor.