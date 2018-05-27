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TSK: Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan açıklamada, "Mardin Nusaybin’de hudut hattındaki birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen silahlı bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

27 Mayıs 2018, Pazar 13:59 Son Güncelleme: 27 Mayıs 2018, Pazar 14:40
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Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün Nusaybin ilçesinde hudut hattındaki birliklere saldırı hazırlığındaki bölücü terör örgütünün iki üyesi etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 terörist ise Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

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