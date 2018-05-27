TSK: Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi
TSK'dan yapılan açıklamada, "Mardin Nusaybin’de hudut hattındaki birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen silahlı bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün Nusaybin ilçesinde hudut hattındaki birliklere saldırı hazırlığındaki bölücü terör örgütünün iki üyesi etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 terörist ise Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.