TSK: Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün Nusaybin ilçesinde hudut hattındaki birliklere saldırı hazırlığındaki bölücü terör örgütünün iki üyesi etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 terörist ise Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.