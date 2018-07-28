TSK selden kurtardığı kişilerin fotoğraflarını paylaştı
Türk Silahlı Kuvvetleri Kocaeli Gebze Ballıkayalar mevkiinde selden kurtardığı kişilerin fotoğrafını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı
Kurumun sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide şu ifadelere yer verildi:
"Kocaeli/Gebze Ballıkayalar’da 27 Temmuz 2018 tarihinde yoğun yağış sonrası oluşan sel felaketi nedeniyle, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopter tarafından üçü çocuk toplam 10 vatandaşımız mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak tahliye edilmiştir"
NE OLMUŞTU?
Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Ballıkayalar mevkiinde dün yaşanan yağış sonrası selde mahsur kalan 20 kişi bölgeye sevk edilen askeri helikopter ve botlar yardımıyla kurtarıldı. Mahsur kalan vatandaşlar bölgede bulunan ağaçlara tırmanarak canlarını kurtardı.