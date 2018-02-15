TSK sınırda bombardımana başladı



HEDEF CİNDERES



TERÖRİSTLER YIĞINAK YAPIYOR

Serap Belovacıklı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçeleri karşısındaki terör mevzileri, topçu birliklerince ateş altına alındı.Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.Harekat kapsamında Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerinin sınıra yakın bölgelerindeki birlikler, Afrin'in batı kırsalında yer alan teröristlere ait mevzilere top atışı yaptı. Bölgeden zaman zaman dumanlar yükseldi.Sınır birliklerine tank, zırhlı personel taşıyıcı ve hafif zırhlı araç sevkiyatı da devam etti.TSK'dan yapılan son açıklamaya göre harekatta şu ana kadar 1528 terörist etkisiz hale getirildi.Karar'ın haberine göre ise TSK ve ÖSO’nun kritik önemdeki Cinderes’in eteklerine ulaştığı, TSK'nın bölgeye daha önce Sur, Cizre ve Nusaybin'de hendek savaşına katılan çok sayıda tecrübeli asker sevk ettiği belirtildi. Afrin merkezini açacak kapının kilidi Cinderes’in, kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor. Kara birlikleri ilerlerken, bölge havadan anlık olarak izleniyor ve analizler sahaya aktarılıyor.Bu bilgilere göre terör örgütü Cinderes’e yığınak ve tahkimat yapıyor. Afrin şehir merkezinden önce burada vurkaç ve sabotajlarla TSK ve ÖSO’ya kayıp verdirme ve engellemeyi hedeflediği belirtiliyor. Teröristlerin Cinderes’te meskûn mahal çatışmasına girmeyerek ağır kayıp vermekten kaçınacakları ifade ediliyor. Bu arada terör unsurlarından arındırılan bölgelerdeki mağara ve arazilerdeki tuzaklanmış patlayıcılar güvenlik güçlerince imha ediliyor. Güvenlik güçlerinin yaptığı incelemede, teröristlerin kaybettikleri mağara girişleri ve birçok noktada arazi yapısına uygun şekilde kamufle ettikleri patlayıcıyı tuzakladıklarını saptadı. Yapılan incelemelerin ardından tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcılar ise güvenlik güçlerince kontrollü şekilde imha ediliyor.