TSK, tatbikat görüntülerini paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), kara havacılık ve ateş destek unsurlarının eş zamanlı kullanımıyla "Atışlı Tatbikat" gerçekleştirdi

03 Ağustos 2018, Cuma 15:09
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TSK'nın Twitter hesabından, Konya Karapınar'da bulunan Milli Savunma Bakanlığı Atış, Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığında gerçekleştirilen tatbikata ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Kara havacılık ve ateş destek unsurlarının eş zamanlı kullanımıyla düzenlenen ve başarıyla tamamlanan tatbikata ilişkin görüntülerde, belirlenen hedeflerin helikopterlerle vurulma anları da yer aldı.

AA

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