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TSK ve ÖSO Hac Bilal köyünü ve Huruz Dağı'nı teröristlerden aldı

Afrin'de terör hedeflerine yönelik operasyon sürüyor. Türk tankının saldırıya uğramasının ardından, söz konusu bölgedeki teröristler yoğun ateş altına alındı. AA bugün Huruz Dağı'nın teröristlerden alındığını duyurdu. TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Hac Bilal köyünü de PYD/PKK'dan temizledi. İşte ilk görüntüler... 

04 Şubat 2018, Pazar 14:32
TSK ve ÖSO Hac Bilal köyünü ve Huruz Dağı'nı teröristlerden aldı
TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Hac Bilal köyünü de PYD/PKK'dan temizledi. Köyün ele geçirilmesinin ardından ilk görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

HURUZ DAĞI TERÖRİSTLERDEN ALINDI

TSK ve ÖSO güçleri, Afrin'in kuzey kesimlerindeki Bülbül beldesindeki stratejik Huruz Dağı'na gece saatlerinde başlattıkları operasyonu başarıyla tamamladı. Huruz Dağı'nın alınması ile Bülbül belde merkezi güvence altına alınmış oldu. Dağın yakınlarındaki terör hedeflerine yönelik operasyonlar sürüyor. 

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in beş beldesinde 1'i belde merkezi, 20'si köy, biri köy altı yerleşim ve 9'u stratejik dağ veya tepe olmak üzere 31 nokta örgütten kurtarmış oldu. Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:  "Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi, Şeran beldesinde Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyü"



TANKIN SALDIRIYA UĞRADIĞI YERDEKİ TERÖRİSTLER VURULDU

Teröristlerden temizlenen Bülbül beldesine giren Türk askerinin, terör örgütü PKK/YPG’nin karargah olarak kullandığı binalardaki tuzaklar ve mayın gibi patlayıcılara karşı arama ve temizleme çalışmaları sürüyor. Afrin’in kuzey doğusundaki Şeyh Horoz mevkisinde Türk tankının saldırıya uğramasının ardından, söz konusu bölge yoğun ateş altına alındı. Afrin kırsalındaki Darmık Dağı’nın çevresinde insansız hava araçları tarafından belirlenen terörist mevzileri ve karargah olarak kullandıkları binalar da, savaş uçakları, sınır hattında konuşlu birliklerce çok namlulu roketatar ve fırtına obüsleriyle vuruluyor.

TSK'dan yapılan açıklamaya göre Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 5 hedef imha edildi. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü. Yapılan açıklamada “Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 35 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 932 olmuştur" denildi.

AA


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