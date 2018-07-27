Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ (TSKB) 2018 yılının ilk yarısında toplam aktif büyüklüğünü yüzde 20,7 artırarak 35 milyar liraya yükseltti.

TSKB, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bankanın 2018 yılının ilk yarısında toplam aktif büyüklüğü yüzde 20,7 artarak 35 milyar liraya ulaştı. Bankanın nakdi kredileri aynı dönemde yüzde 21,7 büyüme kaydederek 27,1 milyar lira oldu.

TSKB'nin konsolide olmayan finansal tablolarına göre, TSKB'nin net dönem karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,5 artış göstererek 324,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

2 AKTİF GETİRİ

TSKB, ilk 6 ayda, öz kaynaklarını yüzde 3 artışla 3,7 milyar liraya taşırken, yıllık bazda yüzde 17,4 öz kaynak ve yüzde 2 aktif getiri oranı elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Suat İnce, bankanın 2018 yılının ilk yarısında, gerek yurt içi gerekse küresel eksendeki risklere rağmen başarılı bir performans gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"TSKB olarak ülke ekonomisi ve sanayimizin gelişimi konusunda yürüttüğümüz bankacılık faaliyetlerimize, yurt dışından sağladığımız yeni kaynaklarla güç katıyoruz. Yakın zamanda Dünya Bankası ile 400 milyon dolar tutarındaki Kapsayıcı Finansmana Erişim Projesi temalı kredi anlaşmasına imza attık. Türkiye genelinde kadının iş gücüne katılımını destekleyen ve buna uygun çalışma ortamı sunan özel sektör firmalarının işletme sermayesi ve yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılamak için temin ettiğimiz bu kaynakla ayrıca, kalkınmada öncelikli bölgelerde faaliyet gösteren şirketlerin finansman ihtiyaçlarına da çözüm sunacağız. Kredinin çok kısa sürede kullandırılacağına ve olumlu katkıların hızla görüleceğine inanıyoruz. Öte yandan ay başında 11 ülkeden toplam 15 bankanın katılımıyla 220 milyon dolar tutarında bir sendikasyon kredisi anlaşmasına imza attık. Bu iki gelişme, TSKB’nin uluslararası piyasalardaki güçlü ve güvenilir algısı ile Türkiye’ye olan güvene işaret ediyor."

'ÜLKEMİZİN GÜCÜNE VE POTANSİYELİNE İNANIYORUZ'

TSKB’nin kapsayıcı kalkınma misyonuyla farklı alanlardaki projelere destek verdiğini hatırlatan İnce, "Banka olarak ilk altı aylık dönemde pek çok farklı endüstrinin sürdürülebilir dönüşümüne kaynak sağlamaya devam ettik. Yeni projelerimizde ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji, lojistik, kadın istihdamı projeleri ve APEX kredileri öne çıktı. Ülkemizin gücüne ve potansiyeline inanıyoruz. TSKB olarak, ülke kalkınmasına sunduğumuz katkıyı her dönemde olduğu gibi yine en üst seviyede tutacağız." ifadelerini kullandı.