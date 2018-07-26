TSK'dan PKK'lılara hava harekatı
TSK: "Hakkari Yüksekova kırsalı, Şanlıurfa Ceylanpınar güneyi ve Irak kuzeyi Hakurk bölgesine icra edilen hava destekli operasyonlarda 25 Temmuz 2018 tarihinde bölücü terör örgütü mensubu silahlı 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
TSK: "Hakkari Yüksekova kırsalı, Şanlıurfa Ceylanpınar güneyi ve Irak kuzeyi Hakurk bölgesine icra edilen hava destekli operasyonlarda 25 Temmuz 2018 tarihinde bölücü terör örgütü mensubu silahlı 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir."