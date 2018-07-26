TSK'dan PKK'lılara hava harekatı

TSK: "Hakkari Yüksekova kırsalı, Şanlıurfa Ceylanpınar güneyi ve Irak kuzeyi Hakurk bölgesine icra edilen hava destekli operasyonlarda 25 Temmuz 2018 tarihinde bölücü terör örgütü mensubu silahlı 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

26 Temmuz 2018, Perşembe 17:17
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TSK: "Hakkari Yüksekova kırsalı, Şanlıurfa Ceylanpınar güneyi ve Irak kuzeyi Hakurk bölgesine icra edilen hava destekli operasyonlarda 25 Temmuz 2018 tarihinde bölücü terör örgütü mensubu silahlı 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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