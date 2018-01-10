TSYD Semineri sona erdi

Erdinç Şahin

'nın son konuşmacı olarak katıldığı panelde tecrübeli teknik adambaşlıklı oturumda açıklamalarda bulundu.'de bir kültür oluşturmaya çalıştıklarını belirtenİlk defa bu sene şampiyonluğa biz de oynuyoruz dedim. Bu sene oyuncu kalitemiz ve oyun kalitemiz arttı. Özellikle ilk yarıda şampiyonluk yarışındaki takımlara karşı oynanan oyun ve skor bizi bunu söylemeye itti. Bu camialarla yarışmak kolay değil. Şampiyon oluruz ya da olmayız ama şampiyon gibi oynamaya devam edeceğiz" diye konuştu.'e transferi gündemde olan Arda Turan'ı 2002 yılından beri tanıdığını ve oğlu gibi gördüğünü belirterek, takıma katılması halinde kendilerine fayda sağlayacağını söyledi.Seminer, TSYD üyelerinin toplu fotoğraf çektirmesi ile sona erdi.