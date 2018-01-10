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TSYD Semineri sona erdi

Antalya'nın Belek beldesinde düzenlenen 54'üncü TSYD Sporun Zirvesi semineri sona erdi. 
 

TSYD Semineri sona erdi
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın son konuşmacı olarak katıldığı panelde tecrübeli teknik adam 'Lider Olmanın Dayanılmaz Ağırlığı' başlıklı oturumda açıklamalarda bulundu. 

Medipol Başakşehir'de bir kültür oluşturmaya çalıştıklarını belirten Abdullah Avcı, "İlk defa bu sene şampiyonluğa biz de oynuyoruz dedim. Bu sene oyuncu kalitemiz ve oyun kalitemiz arttı. Özellikle ilk yarıda şampiyonluk yarışındaki takımlara karşı oynanan oyun ve skor bizi bunu söylemeye itti. Bu camialarla yarışmak kolay değil. Şampiyon oluruz ya da olmayız ama şampiyon gibi oynamaya devam edeceğiz" diye konuştu. 

Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir'e transferi gündemde olan Arda Turan'ı 2002 yılından beri tanıdığını ve oğlu gibi gördüğünü belirterek, takıma katılması halinde kendilerine fayda sağlayacağını söyledi.

Seminer, TSYD üyelerinin toplu fotoğraf çektirmesi ile sona erdi.


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