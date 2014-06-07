TSYD'den POSTA'ya 3 ödül birden!
“TSYD–SPOR TOTO” Spor Yazarları Armağanı yarışması sonuçlandı ve 12 dalda toplam 37 ödül sahiplerini buldu. POSTA, haber ve sayfa düzeni kategorisinde 3 ödül toplayarak yarışmaya damgasını vurdu
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) tarafından düzenlenen ''TSYD Spor Yazarları Armağanı Yarışması''nın sonuçları belli oldu.
POSTA'nın Spor Müdürü Can Uyguç "Olimpiyat şampiyonu dopingli çıktı" özel haberiyle "Haber" kategorisinde 1.lik, POSTA'nın spor yazarlarından Coşkun Türk de "Nevin de dopingli" özel haberiyle "Haber" kategorisinde 3.lük ödülüne layık görüldü.
POSTA'nın sayfa sekreterlerinden Mehmet Gürdil ise, "29 Ocak ve 12 Ağustos 2013" tarihli sayfalarıyla "Sayfa Düzeni" kategorisinde 1.lik ödülü kazandı.
12 Ağustos 2013 tarihli sayfa
29 Ocak 2013 tarihli sayfa
DERECEYE GİREN ESERLER
HABER
1. Can UYGUÇ Posta “Olimpiyat şampiyonu dopingli çıktı”
2. İlknur ÇETİNBAŞ Anadolu Ajansı “Süngere senkronize atlayış”
3. Coşkun TÜRK Posta “Nevin de dopingli”
RÖPORTAJ
1. Zafer BÜYÜKAVCI-Hatice YÜCEL Fanatik “Kim bu adamlar”
2. Bilal MEŞE Milliyet “ Dostlar Sofrası”
3. Ersoy ÖZDEM Açık Mert Korkusuz “BEŞİKTAŞK’ın peşinde 2432 km”
İNCELEME ARAŞTIRMA
1. Mustafa ÖZKESKİN Hürriyet (Bursa) “Koltuktaki acı kader”
2. Batuhan GÜLŞAH Bugün “İşte futbolumuzun ALTındaki gerçekler”
3. Koray DURKAL Hürriyet “Kitapların derbisi”
SERBEST YAZI
1. Ercan GÜVEN Milliyet “Tillo tabelası altında”
2. Atilla TÜRKER Habertürk “Mezarlıktan Başkanlığa”
3. Kenan BAŞARAN Hürriyet “Kalbinin en orta yerinden vurulan Beşiktaş”
3. Uğur MELEKE Milliyet “Olimpiyata hazırız, savaşa değil” (Eşit puan aldıklarından ötürü iki eser de üçüncü ilan edildi)
MÜSABAKA YAZISI
1. Hasan ERCAZİP Habertürk “Mucizenin adı”
2. Ahmet ERCANLAR Hürriyet “Kadıköy 2-1 klasiği”
2. Çetin ENGİN Türkiye “Zirvede fırtına var” (Eşit puan aldıklarından ötürü iki eser de ikinci ilan edildi.)
MÜSABAKA TENKİT YAZISI
1. Gökhan TÜRE Habertürk “Tanrı’nın eli”
2. Uğur MELEKE Milliyet “Burak - Balotelli”
3. Ercan GÜVEN Milliyet “Hayal maçları”
FOTOĞRAF
1. Gerekli puan barajı aşılamadığı için bu dalda birincilik ödülü verilemedi
2. Cengiz TOKGÖZ Fotomaç “Akdeniz’in altınları”
3. Uğur CAN DHA “Futbola tekme”
SAYFA DÜZENİ
1. Mehmet GÜRDİL Posta “29 Ocak ve 12 Ağustos 2013 tarihli sayfalarıyla”
2. İbrahim Savaş SARIDAĞ Habertürk “3 Ocak ve 27 Ocak 2013 tarihli sayfalarıyla”
3. Merve ÇELİK Habertürk “6 Ağustos ve 11 Aralık 2013 tarihli sayfalarıyla”
TV SPOR ESERLERİ
1. Hakan GÜNDOĞAR NTVSPOR “Süleyman Seba Röportajı”
2. Ahmet FİSUNOĞLU TRT “Metin - Ali - Feyyaz”
3. Derya ORUÇOĞLU 24 TV “Spor Akademisi”
YEREL BASIN TEŞVİK (GÖRSEL)
1. Tuncay ŞÜKÜR Karadeniz “10 Mart ve 30 Kasım 2013 tarihli sayfalarıyla”
2. Recai UYSAL Olay “Heyecan tavan yaptı” fotoğrafıyla
3. Ömer SALKI Günebakış “19 Eylül ve 20 Eylül 2013 tarihli sayfalarıyla”
YEREL BASIN TEŞVİK (YAZILI)
1. Atilla ÖZGEN Yeni Gün “Tuvalet parasıyla 1. Lig’de”
2. Rıdvan CAN Van Sesi “Boya Sandığından madalya çıkıyor”
3. Abidin YAĞMUR Mersin İmece “Ben bir gün oyunlardayken”
İNTERNET
1. Tahir KUM Sporx.com “Mahkeme bilirkişi raporu istemiş!”
2. Esat DERGİ Sporx.com “İşte Fenerbahçe’nin sabıka dosyası”
3. Hakan CELEP Sporx.com “Trabzon’dan FIFA’ya kafa karıştıran cevap”