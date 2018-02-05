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TTB merkez konsey üyesi 8 doktor serbest bırakıldı

Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle gözaltına alınan Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konsey üyesi 8 doktor savcılık sorgusu için bugün adliyeye sevk edildi

05 Şubat 2018, Pazartesi 18:40
TTB merkez konsey üyesi 8 doktor serbest bırakıldı
Savcılık sorgularının ardından aralarında TTB Başkanı Raşit Tükel’in de bulunduğu 8 konsey üyesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçen hafta da merkez konsey üyesi 3 doktor yine adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TTB'NİN AÇIKLAMASI NEYDİ?


TTB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı: Biz hekimler uyarıyoruz: Savaş, doğada ve insanda tahribat yapan, toplumsal yaşamı tehdit eden, insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunudur.Her çatışma, her savaş; fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani dramı da beraberinde getirir.Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak, yaşamı savunmanın, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz.Savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır. Savaşa hayır, barış hemen şimdi.
 

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin 'savaş bir halk sağlığı sorunudur' tanımlaması yapan TTB Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık, "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamalarından soruşturma başlattı.

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