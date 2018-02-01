"TTB'ye yönelik aramalarda hasta bilgilerine de el konuldu"

AVUKAT MUSTAFA GÜLER: TTB ÇALIŞAMAZ HALDE

'GÖZALTINA SON VERİLSİN'

Senim Tanay

na ilişkin ‘Savaş halk sağlığı sorunudur’ başlıklı açıklama yapan ve "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla önceki gün gözaltına alınanMerkez Konseyi üyesi hekimlerin emniyetteki işlemleri dün de devam etti. Hürriyet'in haberine göre bu aradaGenel Merkezi’nde yapılan aramada, doktorlara yönelik şiddet ve özlük hakları konulu 2007 yılında yapılan ‘Beyaz Eylemler’ konulu CD’ye de el konulduğu belirtildi.TTB’nin avukatlarından Mustafa Güler, polislerce hazırlanan tutanağa “Aramada kararda belirtilen suçlama kanıtları ile ilgisi olmayan belgelere de el konulmasına ve bilgi işlem sistemindeki bütün bilgisayarların harddisklerin sökülmesi sebebiyle Türk Tabipleri Birliği’nin çalışmasının fiilen imkânsız hale gelmiş olmasına itiraz ediyoruz” şeklinde şerh düştü.Avukat Güler, “O bilgisayarlarda bütün üye kayıtları, disiplin soruşturmalarında yer alan bütün hasta ve hekim bilgileri ile TTB’nin muhasebe kayıtları ve diğer bütün bilgilere el konulmuştur” dedi.TTB’nin avukatlarından Ziynet Özçelik de gözaltı kararının kaldırılması için Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurdu. Özçelik, özetle şunları söyledi:Müvekkillerin gözaltına alınmasına ilişkin hukuksal koşul oluşmamıştır. Düşünce açıklamalarından dolayı gözaltı işleminin yapılması, kişilerin bu nedenle şüpheli statüsüne sokulması halihazırdaki normlar ile de çelişmektedir. Müvekkillerin hepsi hekimdir. Koşulları bulunmayan gözaltı işlemi ile öğrencileri hocalarından, hastaları de hekimlerinden gerekli sağlık hizmetini alma hakkından yoksun bırakılmaktadır. Müvekkillerin gözaltı işlemi hem hastalarının hem de kendilerinin sağlığı açısından sakıncalıdır. Bütün bu nedenlerle gözaltı kararının kaldırılması ya da 7 günlük gözaltı süresinin dolması beklenmeden müvekkillerimizin derhal bir yargıç önüne çıkarılarak gözaltı işlemine son verilmesini talep ediyoruz.”