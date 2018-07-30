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Umut Evirgen protokolde oturan 'Ufak Tefek Cinayetler'in yıldızı Bade İşçil ile samimi sohbet etti. teve2'deki '2. Sayfa'da yer alan habere göre; Tuba Büyüküstün, sevgilisi ile Bade İşçil arasındaki yakınlıktan rahatsız oldu. Konser arasında yerlerinden kalkıp bir köşede hararetli şekilde tartıştılar. Umut Evirgen gecenin sonunda Bade İşçil'e "İyi akşamlar" bile diyemedi.

DEFNE SAMYELİ YÜZÜNDEN DE KRİZ ÇIKMIŞTI

Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen arasında geçen kış Defne Samyeli yüzünden kriz çıkmıştı. Tuba Büyüküstün, sevgilisinin gece kulübü 'La Boucherie'de sahneye çıkan Defne Samyeli ile Umut Evirgen arasındaki arkadaşlığı kıskanmıştı. Tuba Büyüküstün'den önce Cansu Ağar ile nişanlı olan Umut Evirgen eski nişanlısıyla da görüşemiyor. Çünkü Tuba Büyüküstün istemiyor.

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen

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