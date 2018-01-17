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Tuba Büyüküstün'ün başrolünde oynadığı 'Daha' filmini 3 Günde 6 bin kişi izledi

Onur Saylak'ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönettiği 'Daha' filmi ilk üç günde 6 bin142 kişi tarafından izlendi. Hayal kırıklığı yaşatan filmin başrolünde Tuba Büyüküstün oynuyor

17 Ocak 2018, Çarşamba 15:29
Tuba Büyüküstün'ün başrolünde oynadığı 'Daha' filmini 3 Günde 6 bin kişi izledi
Daha filmi, Arif V 216, Aile Arasında, Deliha 2 gibi salonları domine eden filmlerin arasında mütevazı bir rakamda kaldı.


TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI


Hafta sonu izleyici rakamlarına göre derlenen Box Office Türkiye'nin verilerine göre Arif V 216 filmi 10 günde toplam 2.874.598 , Aile Arasında filmi 7 haftada toplam 4.250.971 ve Deliha 2 filmi ilk üç günde 348.689 izlenme oranına ulaşırken Daha  filmi ilk üç günde sadece 6.142 kişi tarafından izlenerek 13. sıraya yerleşti.


115 DAKİKA SÜRÜYOR


Onur Saylak'ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönettiği 'Daha' filminde Tuba Büyüküstün, Ahmet Mümtaz Taylan, Erkan Avcı, Turgut Tunçalp ve Hayat van Eck başrolde oynuyor. Drama türündeki Daha filmi 115 dakika sürüyor. Daha filminin yapımcılığını ise Ay Yapım üstlendi.


FİLMİN KONUSU


14 yaşındaki Gaza (Hayat Van Eck), Ege'de bir sahil kasabasında yaşamaktadır. Hayali, lise için büyük bir şehre taşınmak ve hayatını orada geçirmektir. Sert mizaçlı ve dominant babası Ahad ( Ahmet Mümtaz Taylan), Avrupa'ya mülteci kaçırmakta ve oğlunu da bu iş için yetiştirmek istemektedir. Gaza, babasının etkisinden uzaklaşmanın kolay olmadığını görecektir.



Daha filmi, Hakan Günday'ın aynı adlı romanından sinemaya uyarlandı.

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