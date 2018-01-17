Tuba Büyüküstün'ün başrolünde oynadığı 'Daha' filmini 3 Günde 6 bin kişi izledi



TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI



115 DAKİKA SÜRÜYOR



FİLMİN KONUSU

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in aşk tatili

Onur Saylak Tuba Büyüküstün'ü silemedi

Onur Saylak ve Gözde Yılmaz aşkının ilk fotoğrafı

Elif Bayram

filmi,gibi salonları domine eden filmlerin arasında mütevazı bir rakamda kaldı.Hafta sonu izleyici rakamlarına göre derlenen Box Office Türkiye'nin verilerine görefilmi 10 günde toplam 2.874.598 ,filmi 7 haftada toplam 4.250.971 ve Deliha 2 filmi ilk üç günde 348.689 izlenme oranına ulaşırken Daha filmi ilk üç günde sadece 6.142 kişi tarafından izlenerek 13. sıraya yerleşti.hem senaryosunu yazdığı hem de yönettiği 'Daha' filmindevebaşrolde oynuyor. Drama türündeki Daha filmi 115 dakika sürüyor. Daha filminin yapımcılığını ise Ay Yapım üstlendi.14 yaşındaki Gaza (Hayat Van Eck), Ege'de bir sahil kasabasında yaşamaktadır. Hayali, lise için büyük bir şehre taşınmak ve hayatını orada geçirmektir. Sert mizaçlı ve dominant babası Ahad ( Ahmet Mümtaz Taylan), Avrupa'ya mülteci kaçırmakta ve oğlunu da bu iş için yetiştirmek istemektedir. Gaza, babasının etkisinden uzaklaşmanın kolay olmadığını görecektir.Daha filmi, Hakan Günday'ın aynı adlı romanından sinemaya uyarlandı.