Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen el ele

Makyajsız ve salaş haliyle dikkat çeken Tuba Büyüküstün
, fotoğraflarını çeken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Eskisi gibi görüntü vermekten kaçınmayan ikilinin, aldıkları kilolar ise gözden kaçmadı.
Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'e 3 bin dolarlık yeni yuva!
Tuba Büyüküstün rol arkadaşı Onur Saylak
ile 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin bu evliliğinden Toprak ve Maya adında ikiz bebekleri olmuştu. Çift geçen yıl anlaşmalı olarak boşanmıştı. Adı Umut Evirgen ile anılan Tuba Büyüküstün ilk başlarda bu iddiaları yalanlasa da sonra ilişki ortaya çıktı.
(Milliyet / Seçkin Şenvardar)
İdil Janet Demiray