Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen el ele yürürken görüntülendi
Oyuncu Tuba Büyüküstün, sevgilisi Umut Evirgen'le, Şişli Halaskargazi Caddesi'nde görüntülendi
Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'e 3 bin dolarlık yeni yuva!
Tuba Büyüküstün rol arkadaşı Onur Saylak ile 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin bu evliliğinden Toprak ve Maya adında ikiz bebekleri olmuştu. Çift geçen yıl anlaşmalı olarak boşanmıştı. Adı Umut Evirgen ile anılan Tuba Büyüküstün ilk başlarda bu iddiaları yalanlasa da sonra ilişki ortaya çıktı.