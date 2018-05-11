Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen el ele yürürken görüntülendi

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'e 3 bin dolarlık yeni yuva!

İdil Janet Demiray

Keyifsiz haliyle dikkat çeken, fotoğraflarını çeken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Eskisi gibi görüntü vermekten kaçınmayan ikilinin, aldıkları kilolar ise gözden kaçmadı.Tuba Büyüküstün rol arkadaşıile 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin bu evliliğinden Toprak ve Maya adında ikiz bebekleri olmuştu. Çift geçen yıl anlaşmalı olarak boşanmıştı. Adı Umut Evirgen ile anılan Tuba Büyüküstün ilk başlarda bu iddiaları yalanlasa da sonra ilişki ortaya çıktı.