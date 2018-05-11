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Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen el ele yürürken görüntülendi

Oyuncu Tuba Büyüküstün, sevgilisi Umut Evirgen'le, Şişli Halaskargazi Caddesi'nde görüntülendi

11 Mayıs 2018, Cuma 11:34
Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen el ele yürürken görüntülendi
Keyifsiz haliyle dikkat çeken Tuba Büyüküstün, fotoğraflarını çeken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Eskisi gibi görüntü vermekten kaçınmayan ikilinin, aldıkları kilolar ise gözden kaçmadı.




Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'e 3 bin dolarlık yeni yuva!Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'e 3 bin dolarlık yeni yuva!

Tuba Büyüküstün rol arkadaşı Onur Saylak ile 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin bu evliliğinden Toprak ve Maya adında ikiz bebekleri olmuştu. Çift geçen yıl anlaşmalı olarak boşanmıştı. Adı Umut Evirgen ile anılan Tuba Büyüküstün ilk başlarda bu iddiaları yalanlasa da sonra ilişki ortaya çıktı.




 


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