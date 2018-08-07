Oyuncu Tuba Büyüküstün ile 1.5 yıldır aşk yaşadığı Umut Evirgen’in Bodrum tatili sırasında çekilen sarmaş dolaş fotoğrafları olay olmuştu. Hayranlarıdan tepki alan Tuba Büyüküstün stres atmak, gözlerden uzak olmak için sevgilisi ile İtalya’ya gitti.

İTALYAN SOSYETESİNİN TATİL YAPTIĞI YERE GİTTİLER

Çift,Toskana bölgesinde bulunan ve İtalyan sosyetesinin tatil yeri olarak bilinen Forte dei Marmi’de Merve Hasman ile İtalyan eşi Tommaso Salvatori’nin konuğu oldular.





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