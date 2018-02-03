Tuba doktor saldırıya uğradı

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuba Çıkmaz’ın, dün gece görevi başında iki kadın tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.

03 Şubat 2018, Cumartesi 14:47
Tuba doktor saldırıya uğradı
Edirne Tabip Odası Lokali'nde basın açıklaması yapan Edirne Tabip Odası Başkanı Ertuğrul Tanrıkulu ve Edirne Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi aile hekimi Özlem Önal, şiddete maruz kaldığı iddia edilen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuba Çıkmaz’a sahip çıktı.

Başkan Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, “Biz geçmiş olsun dileklerini istemiyoruz. Ya da başsağlığı dilemesinler yani. Göz göre göre ölümler bunlar arkadaşlar. Akşam o halde kadıncağız ‘ben iki hasta yatırdım’ diyor. 'Onlara ne olacak' diyor. Sedyede yüzü yara bere içinde” dedi.
 

"DEVLET ADINA ÇALIŞANA SALDIRI"


Aile hekimi Özlem Önal da “Herkes geçmiş olsun diyor. Geçmiş olsun demek kanıksama yani. Hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir şey olmuyor. Sonuçta biz sokakta şiddete uğramıyoruz. Sokakta uğrasanız o da bir kamu davası olabilir. Devleti temsil eden bir kurum var, devlet adına çalışan, kamu görevi gören meslektaşlarımız şiddete uğruyor. Bizim Sağlık Bakanlığından bir şey beklememiz en doğal hakkımız. İşini çok daha şevkle yapan insanların başına geliyor. En doğrusunu en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz ama halkımız da sağlık okur yazarlığı olmadığı için bilinç olmadığı için bilimsel bakıştan koparsanız böyle şeyler her yerde kaşımıza çıkacaktır. Bir an evvel ne yapılması gerekiyorsa yapılsın” şeklinde konuştu.


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