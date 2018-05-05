Tuba Ünsal alyansını çıkardı!

Oyuncu Tuba Ünsal'ın marka yüzü olduğu Koreli bir markanın su arıtma cihazlarının tanıtım lansmanı önceki gece Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti. Gecede en dikkat çeken olay, gazeteci Mirgün Cabas ile evli olan Tuba Ünsal'ın parmağında yüzüğünün olmamasıydı