Tuba Ünsal alyansını çıkardı!

Önceki akşam Ortaköy’de bulunan Çırağan Sarayı’nda, Kore markası Woongjin Grup'un ürün tanıtım lansmanı gerçekleşti. Uzun süredir magazin basınında gazeteci eşi Mirgün Cabas
ile boşanacakları konuşulan Tuba Ünsal,
geceye markanın reklam yüzü olarak kızı Sare
ile birlikte katıldı.
İLİŞKİLERİ TAMAMEN BİTTİ Mİ?
Sözcü'de yer alan habere göre; gazeteci eşi Mirgün Cabas
ile ayrılma aşamasında olduğu iddia edilen Tuba Ünsal’ın,
parmağında bulunan evlilik alyansını çıkarması geceye damga vurdu.
Güzel oyuncunun bu hareketi, “İlişkileri tamamen bitti mi?” sorusunu akıllara getirdi.
Tuba Ünsal'ın kıyafeti şaşırttı!
Elif Bayram