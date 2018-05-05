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Tuba Ünsal alyansını çıkardı!

Oyuncu Tuba Ünsal'ın marka yüzü olduğu Koreli bir markanın su arıtma cihazlarının tanıtım lansmanı önceki gece Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti. Gecede en dikkat çeken olay, gazeteci Mirgün Cabas ile evli olan Tuba Ünsal'ın parmağında yüzüğünün olmamasıydı

05 Mayıs 2018, Cumartesi 16:36
Tuba Ünsal alyansını çıkardı!
Önceki akşam Ortaköy’de bulunan Çırağan Sarayı’nda, Kore markası Woongjin Grup'un ürün tanıtım lansmanı gerçekleşti. Uzun süredir magazin basınında gazeteci eşi Mirgün Cabas ile boşanacakları konuşulan Tuba Ünsal, geceye markanın reklam yüzü olarak kızı Sare ile birlikte katıldı.


İLİŞKİLERİ TAMAMEN BİTTİ Mİ?


Sözcü'de yer alan habere göre; gazeteci eşi Mirgün Cabas ile ayrılma aşamasında olduğu iddia edilen Tuba Ünsal’ın, parmağında bulunan evlilik alyansını çıkarması geceye damga vurdu.



Güzel oyuncunun bu hareketi, “İlişkileri tamamen bitti mi?” sorusunu akıllara getirdi.

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