Tuba Ünsal: Özgürlükten taviz yok

Tuba Ünsal "Hayatınıza giren erkekleri hangi özellikleriniz etkilemiş olabilir?" sorusu karşısında eski eşlerini telefonla aradı. Sonra şunları söyledi: "Net ve vicdanlı olmam, her ortama ayak uydurmam, eğlenceli halim, hiperaktif yapımdan etkilenmişler. Ama dağınık ve düzensizmişim. Bir de insanı çıldırtacak kadar dalgınmışım."

'PARA DEĞİL AŞK'

İlişkilerinde hiçbir zaman maddiyata önem vermediğini belirten Tuba Ünsal, "Hep hayallerimin peşinden gittim, kimseyi dinlememe özgürlüğüne sahip oldum. İsteseydim hayatımın aşkını araba modellerine bakarak seçer ve çalışmak zorunda kalmazdım" dedi.





Tuba Ünsal yeni sevgilisi ile görüntülendi