Tugay Kerimoğlu boşandığı eşini sosyal medyadan sildi (Etkin Ünal kimdir?)

ÇOCUKLAR BİRLEŞTİREMEDİ

ETKİN KERİMOĞLU KİMDİR?

TUGAY KERİMOĞLU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDADIR?

Erdinç Şahin

Geçtiğimiz ay 25 yıllık evlilikleri tek celsede biten eski Milli futbolcu'ın dostluğu da mazide kaldı. Fikir ayrılıkları nedeniyle boşanan ikili, dostça boşandıklarını söylese de eski eşler birbirine düşman kesildi.adında iki çocukları bulunan çiftten, boşanma öncesinde kapattığı instagram hesabını geçtiğimiz gün yeniden açtı. 103 bin takipçisi olan Kerimoğlu, hesabını açar açmaz ilk iş olarak eski eşini takipten çıkardı. Parmakla gösterilen evliliklerini bitirerek herkeste şok etkisi yaratan çift, böylece iki yabancı olduklarını gözler önüne serdi.Birbirlerini görmek dahi istemeyen eski eşler,'de yaşayan oğullarının yanına bile ayrı zamanlarda gidiyor. Etkin Hanım, boşanma davasının hemen ardından soluğu kızıyla birlikte Londra'daki oğlunun yanında almıştı. Yeni yıla İngiltere'de çocuklarıyla birlikte giren Ünal, geçtiğimiz günlerde yurda döndü. Bunun üzerinegörmek için önceki gün İngiltere'ye uçtu. Berke ile hasret gideren eski futbolcu, oğlunun fotoğrafını instagram'da paylaştı. Eski eşlerin evlilikle birlikte dostluklarının da sona ermesi, sevenlerini üzdü.Etkin Kerimoğlutakımının eski oyuncularındandır ve hatta bu takımla şampiyonluk yaşamıştır. Etkin Kerimoğlu 1992 yılında Tugay Kerimoğlu evlendi. Çiftin berke ve Melissa adında 2 çocuğu oldu. Ancak çift 25 yıllık evliliğin ardından boşanma kararı aldı.Galatasaray Spor Kulübü’nün efsanevi isimlerinden birisi olan Tugay Kerimoğlu futbol yaşantısına da Galatasaray alt yapısında başladı. 12 sene sarı kırmızılı formayı giyen ve ardından Avrupa’ya Glasgow Rangers ardından Blackburn Rovers takımlarında oynadı. Oynadığı takımlarda büyük başarılara imza atan Tugay Kerimoğlu 1992 yılında Etkin Kerimoğlu ile evlendi. Futbol yaşantısını sonlandırdıktan sonra Manchester City A2, Galatasaray yardımcı antrenörlüğü yaptı son olarak PTT 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor’un teknik direktörlük görevine getirildi. Tugay Kerimoğlu aslen Trabzon Arsin’li.1987-1999 – Galatasaray1999-2001 – Glasgow Rangers2001-2009 – Blackburn Rovers2009-2010 – Manchester City A22010-2011 – Galatasaray (A2 , Yrd. Antrenörü)2013- 2013 – Blackburn Rovers (Maç Analisti)2013 – – Türkiye U20 MilliTakımı Genel Koordinatörü(Takvim)