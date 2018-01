Tugay Kerimoğlu ile boşanan Etkin Ünal ilk kez konuştu

BASKETBOLU BIRAKTIĞIM İÇİN PİŞMAN OLMADIM

HAYATIMIZA GİREN SAÇMA SAPAN İNSANLAR TUGAY’I DEĞİŞTİRDİ

OĞLUM LONDRA’DA MEDYA OKUYOR

BELKi DE BiRiNiN BiR ŞEYi OLMAKTAN SIKILDIM

HAYATIMDA İLK KEZ KENDİMLE İLGİLİ BİR KARAR VERDİM

MADDİYAT EŞİTTİR MUTLULUK DEMEK DEĞİL

Tugay Kerimoğlu'nun eşi Etkin Kerimoğlu (Etkin Ünal) kimdir?

Tugay Kerimoğlu ile Etkin Kerimoğlu'nun (Etkin Ünal) boşanma nedeni belli oldu

BiRBiRiMiZE KIRGINIZ

EVLİLİĞİN SÜRESİ 25 YIL

ONU HİÇ KISKANMADIM

Erdinç Şahin

boşanma sürecinin ardından hep sessiz kaldılar. Haklarında bir sürü yorum yapıldı. Boşanma sebepleri olarakaldattığı bile ileri sürüldü.Hürriyet Gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu'na konuşan Etkin Ünal, merak edilen tüm sorulara cevap verdi.Tugay Kerimoğlu ve Etkin Ünal, 90’lı ve 2000’li yıllar boyunca futbol dünyasının gıptayla bakılan çiftlerindendi. Tugay, Türk futbolunun en şaşaalı kariyerine imza atan oyuncularından oldu, Galatasaray, Glasgow Rangers ve Blackburn Rovers’ta oynadı. 22 ve 14 yaşlarında iki çocuğu olan çift, tek bir gün bile kavga etmedi. Etkin’in deyimiyle “yüzde 90’ı mükemmel” bir evlilik yaşadılar. Peki 25 yıllık bu mükemmel evlilik neden bitti? Bir kadın neden 25’inci evlilik yıldönümüne bekar girmek için boşanma tarihini bir gün önceye aldırır? Tüm bunları merak edip bugüne kadar hiç konuşmayan Etkin’in kapısını çaldım. “Yolumuz bitti. 20 yıl boyunca 40 bin kişinin verdiği alkışı ben ona veremedim” dedi...- İzmir-Karşıyakalıyım. Ama annem Ayvalık’ta, babam Bodrum’da yaşıyor. Urla Gençlik Kulübü’nde basketbol oynuyordum. Sonra 16 yaşında İstanbul’a, Galatasaray’a transfer oldum. 18 yaşında Tugay’la tanıştım. 19.5’ta da evlendim. O zamanlar kendimizi kocaman zannediyorduk. Meğerse hayatının kararını 19 yaşında vermek iyi bir şey değilmiş.- Evet. Hayatının kararı 19 yaşında verilir mi? Bir kere yapılacak herhangi bir şeyin kararını 19 yaşında verirsen ne kadar doğru olur?- Melisa 14, Berke 22 yaşında.- Asla izin vermem. Mutlaka erteletirim 30 yaşına kadar. Benim dönemimde de annelerimiz erken olduğunu söylemişti ama biz kendimizi kocaman zannediyorduk.- 4 sene üst üste Galatasaray’da şampiyonluk yaşadık. Efsane kadroyduk. Evlenmeden önce basketbolu bıraktım. Tugay’ın hayatına kanalize oldum. Ben 21 yaşındayken ilk çocuğumuz oldu. Birden bire hem anneliğin hem de onun hayatının içinde buldum kendimi. Ve kendi hayatımı unuttum.- Hiç keşkem yok. Ne yaptıysam iyi ki yapmışım diyorum. Bundan sonra da hiç keşkem olmayacak. Evliliğim dahil yaşadığım her şeyden çok memnunum. Yüzde 90’ı çok güzel, mükemmel bir evlilik geçirdim. Sadece yüzde 10’luk bölümü kötüydü, o da boşanma süreciydi zaten... Evliliğin kitabını bile yazarım, o kadar güzel bir evlilik geçirdim.- Anlaşamadık. Yolumuz bitti. Bu evlilikte kimse kimseyi yarı yolda bırakmadı. Öyle görülmesin. Yorgunluklar vardı 19 yaşından beri. Yol bitince kimse yeniden yol inşa etmeye çalışmadı. Ben Tugay’dan bekledim, o benden bekledi. Ama herkes yorgundu. Yapacak hiçbir şey yok.- Bence 19 yaşında hayatının kararını vermemelisin. Evlilik için erken bir yaş. Çocuğuma asla böyle bir şey için izin vermem. Çok harika olsaydı sonuna kadar sürerdi zaten.- İyiydim. 4 numara pivot pozisyonunda oynuyordum. Hem milli takımda hem Galatasaray’da forma giyiyordum. Hem de çok genç olmama rağmen. Gelecek vaat ediyordum ama 18 yaşında bıraktım. Yine de kariyerimi bıraktığım için pişman olmadım. Yaşadıklarımdan da öyle. Her şey güzeldi. Ama böyle oldu. Yapacak bir şey yok.- Çok zordu. Her camiada olduğu gibi karışık işler vardı. Genç olduğumuz için altından kalkamadığımız şeyler oldu. Zaten ben futbolcu eşi olmayı İngiltere’de öğrendim. Orada çok rahattı. İngiltere’ye gidince “Oh” dedim. 1993 yılında evlendik ve 2000’de İngiltere’ye gittik. Ben tamamen Tugay’ın hayatının içine girdim, her şeyi bıraktım. Oğlumla birlikte büyüdük. Sonra kızım oldu. Bakın üç kardeş gibiyiz.- Her şey daha rahattı. Orada kendim gibi yaşadım 10 sene.- Hiç sıkılmadım. Tam bana göreydi. Prensipleri ve kuralları olan bir şehirdi. Orada kendimi buldum. Şu anda böyle dimdik duruyorsam bunu İngiltere’ye ve orada yaşadıklarıma borçluyum. 11-12 sene çok mutlu geçti. Tugay ilk önce Glasgow Rangers’a transfer olmuştu. 1.5 sene orada kaldık. Sonrasında da Blackburn Rovers’a transfer oldu. Yakın olduğu için Manchester’da yaşadık.- Glasgow kasaba gibiydi. Gece 11’de herkesin ışığı kapanıyordu. Oraya gitmeden önce, İstanbul’dayken Etiler’de oturuyorduk. Gece 4’te bile insanların ışığı yanıyor olurdu. Uyumayan bir şehirken kapımızda tilkilerin dolaştığı, 11’de kimsenin ayakta olmadığı bir yerde yaşamaya başladık. Arka bahçemizde de inekler vardı. Çok şükür 1.5 sene sürdü. Gün sayıyorduk bitse de geri dönsek diye. Manchester’a taşınınca çok sevindik. Çünkü şehir hayatı vardı orada. Kendimizi bulmuştuk.- Çocuklar çok küçüktü. Yardımcı alışkanlığı yoktu ve her şeyi kendi başıma yapıyordum. Benzinini bile kendin koyuyorsun orada. Her işinden kendin sorumlusun. O kadar koşuşturma içindeydim ki gün yetmiyordu. Kendimle de yalnız kalıyordum o koşuşturma içinde. Güzel bir 10 sene geçirdim.- Her şey aynıydı. Orada sadece sakinlik vardı. Buradaki gibi çok fazla karmaşa yoktu. Ben orada futbolcu eşi olmanın keyfini çıkardım.- Her şey gayet iyiydi. Tugay buraya altyapı sorumlusu olarak geldi. 6 ay sonra da Galatasaray’da Hagi’nin yardımcısı oldu. Çok başarılı olamadılar. Mancini geldi. Onun yardımcılığını yaptı. Ben bu konularda ona her zaman destektim. Çünkü doğru seçimlerdi. Sonrasında Şanlıurfaspor’dan teklif geldi. Oraya gitmesi konusunda da destek oldum. 5 ay kaldı orada. Urfa’dan geldikten sonra 2 sene hiçbir şey yapmadı. 7/24 aynı evin içindeydik. Ve hayatımıza benim onaylamayacağım, Tugay’ı değiştirmeye meyilli, saçma sapan insanlar girmeye başladı. Baktım hafif hafif değişmeler başladı. Önce takmadım. “Değişmez benim kocam” dedim. Ama geçen mayıs ayında ayrılma kararı aldık.- Ben onun bu arkadaşlarının hayatımızda olmasını istemiyordum. 25 senede ondan ilk kez böyle bir şey talep ettim. Demek ki bir şey görmüşüm. O insanlarla görüşmesini istemedim.Onu değiştireceklerini ve bize zarar vereceklerini söyledim. Biz her şeyi konuşabilen bir aileyiz. Evli olduğumuz sürece birbirimizi uyarmışlığımız çok olmuştur. Birbirimizin fikirlerine her zaman saygı duyup ortak noktada buluşurduk. Ama geçtiğimiz mayıs ortak noktada buluşamadık.- Her zaman çok iyiydi.- Orası bende kalsın. Sadece şunu söyleyebilirim; bizim için gereksiz insanlardı.- Evet. Ayrılır ayrılmaz tekrar görüşmeye başladı.- Bilmiyorum... Ama bize uygun insanlar değillerdi. 20 yaşındayken bile bu insanlarla vakit geçirmek için 5 dakika harcamayacakken, 43 yaşında ben neden bu insanlarla oturmak zorunda kalayım?Ben istemedim. O da buna tepki gösterdi. Hayatımızda ilk kez çatallaştık. Genelde çok mutlu olan insanlar, bir problemle karşılaştıklarında çözüm bulma konusunda beceriksiz oluyorlar. Biz de çözemedik. Çünkü o zamana kadar hiç problem çözmek zorunda kalmamıştık. Sonrasında ayrılmaya karar verdik ve haziran için gün aldık.- Hızlı oldu. 16 Haziran günüydü duruşma. Sonra ben Çeşme’ye gittim ve “Çocuklar için tekrar deneyelim” dedik. Tekrar bir araya geldik. Bütün yazı birlikte geçirdik. Ben bir adım attım, o bir adım geldi. Ama hâlâ uzaktık. O adımlar yetmedi. Baktım o benim istediğim şeyleri yaparken mutsuz oluyor, “Demek ki ben değiştim artık” diye düşündüm. Bugüne kadar hep onlar için bir şeyler yapmaya çalıştım.Ama kendimden daha fazla ödün veremeyeceğimi düşündüm. Sonrasında “Bitsin” dedim. O da kendi istediklerini yapmak istedi. Ben diretince de olmadı. Belki de ben ona zarar veriyordum. Ben hayatından çıkayım, belki her şey daha iyi olur dedim. Birkaç gündür Tugay’ın söylediklerine ve kendi söylediklerime bakıyorum. İkimiz de başından beri aynı şeyleri söylemişiz. Ben “Fikir ayrılıklarımız var” demişim, Tugay da “Bu evlilik yoruldu” demiş.- Üçüncü şahıslarla ilgili bir haber beni çok sinir eder. Çünkü ben bu evliliğe 25 senemi verdim. Herhangi bir üçüncü şahıs ben istemezsem benim 25 senelik evliliğimi bitiremez. Böyle bir şeye inanmıyorum. Mümkün değil.- Gördüğüm ve tanık olduğum hiçbir şey yok. Hissettiğim değişimleri vardı tabii ama ben bunu başka şeylere yoruyorum, üçüncü kişilere yormuyorum. Evet, değişti. Benim de kabul edemeyeceğim şekilde değişti. Çünkü ben Tugay’ın o durumuna alışık değilim. Ama ben üçüncü bir kişiye inanmayacağım.- Asla.- Londra’da medya okuyor. Yönetmenlik ve film sektörü ile ilgileniyor. Oyunculuk eğitimi almadı. Belki master yapabilir oyunculuk üzerine. Henüz karar vermedi.- Artık yönlendirme yaşımız geçti. Kendi kararını kendi verecek.- İlkokulu İngiltere’de okudu. Şimdi burada TED’de okuyor.- İstedik. Berke futbolla ilgilendi ama sonra bıraktı. Olmadı. Annesi gibi de değil babası gibi de. O daha çok sanata ilgi duyuyor.- Tugay’a “Urfa, Galatasaray gibi takımlarda çalıştın, yapabileceğinin en iyisini yaptın. Gel birkaç sene ara ver, bu kadar hırsa gerek yok” dedim. Onu da anlıyorum. 20 sene 40 bin kişi tarafından alkışlanmış bir futbolcu. Ve birden bire alkış kesiliyor. Onun hayatındaki kadın olarak 40 bin kişilik alkışı ona tek başıma veremem. Veremedim de zaten. O alkışa alışık olduğu için içinde olmak istiyor. Ama ben de farklı bir hayat istiyorum. Mesela Alaçatı’ya yerleşmek gibi. “Her şeyi bırakıp Londra’ya gidelim. Başarı sürekli olan bir şey değil. Bu işi bir süre unut. Denedin olmadı, her futbolcu iyi antrenör olacak diye bir kural yok, başka bir şey yap” dedim. Ama vazgeçmedi. Ben çok yoruldum açıkçası.- Oğlumun oturduğu ev var. Bunun dışında da yatırımlarımız var. Parayla ilgili değil Tugay’ın hırsı. Alkış ve başarı odaklı. Onu çok iyi anlıyorum. Ama o başarı ve alkış için bir 20 yıl daha koştur koştur yaşayamam. Yoruldum. Tugay aynı bu konularda, değişmedi ama ben değiştim. Keşke bir 10 sene de o bana ayak uydursaydı. Çok başarılıyken ona “Her şeyi bırak, gidelim” demedim ki. “Olmuyorsa birkaç sene bırak, gel başka şeyler yapalım” dedim. Yorulduk. Belki de birinin bir şeyi olmaktan sıkıldım...- Ben başarıya karşı değilim. Tugay’ın başarılı olmasını isterdim. Ben sadece daha fazla zorlamamasını ve bir süre ara vermesini istedim. Öyle bir durum olsa deli miyim ben Alaçatı’ya ya da Londra’ya yerleşelim diyeyim? Eğer böyle bir başarı olsaydı ben onun arkasından koşardım, yine kendimden vazgeçerdim. Başarısız oldu o yüzden ayrıldık gibi algılanmasın. Ben sadece biraz ara vermesini ve bir süre benim istediğim gibi farklı bir şekilde yaşamayı teklif ettim.- Onu da bıraktı. Bırakmış yani. Eşim gibi konuşuyoruz ondan ama o benim eşim değil artık. Başka biri.- Evet. Kızgınız birbirimize bence.- Böyle bir şeyin bitmesine izin verdik diye...- Evet. Ben ilk gün her yerden adımı değiştirdim. Daha boşanmamıştık, Instagram’dan soyadımı değiştirdim. Basın duysun diye değil ama. Kendime “Bu iş bitti artık” diye ispatlamak için. Her yerdeki adımı Etkin Ünal yaptım. Sonra psikoloğuma ve avukatıma gittim.- Ruhum için ne gerekiyorsa onu yapacağım. İş ya da maddiyat gibi somut hiçbir şeyin peşinde değilim. Soyut ne varsa benim olsun.- Kariyere doydum. Kariyer lafı duymak istemiyorum. Kariyerle ilgili bir planım yok. Bugün İstanbul’dayken belki yarın Hindistan’dan çıkarım. Öyle şeyler yapmak istiyorum. Hindistan’ı çok merak ediyorum mesela. Ama Tugay oraya benimle gelse aç kalır, ölürdü. Asla gelmez... Birbirimizden bu kadar farklıyız.- Evet ama birbirimize saygı duyuyorduk. “Tugay sevmiyor, o yüzden gitmeyelim” diyordum eskiden. Ben şu anda keşfetme modundayım. Çocuklarım da artık büyüdü. Önceliğim her zaman çocuklarım ve Tugay’dı. Çocukların okulu, Tugay’ın kampı, ne giyeceği, ne yiyecekleri... Bir baktım ki hayatımda kendimle ilgili hiçbir şey yok. Hayatımda ilk kez kendimle ilgili bir karar verdim; o da boşanmaktı.- Title (unvan) benim için hiç önemli değil. Maddiyat eşittir mutluluk değil benim için. Hiçbir zaman da olmadı. Tugay da bunu bilir.- Yeni yeni...- Belki de... Ama dolunay mıdır ay mıdır nedir, “Onun etkisiyle bitmez denilen her şey bitecek” dediler ya, herhalde bana çalıştı gökyüzü diyorum. Hiç de inanmam bu arada. Ama şu anda acayip meraklıyım. Bu söylenenlerden ve başıma gelenlerden dolayı. Sanki bütün sözler bana yazılıyor, ay benim için tutuluyor. Bu kadar çıkar mı? Bana bundan 2 ay önce “Boşanacaksınız, Tugay başka bir ev tutacak” deseydiniz gülerdim, inanmazdım.- 1 ay oldu. Hazirandan geçen aya kadar toparlamak için uğraştık. Ama beceremedik. Baktım ki Tugay kafasına ne koyduysa o doğrultuda gidiyor, beni dinlemiyor. O zaman da kendimi işe yaramaz hissediyorum... 25 senede hiç böyle bir şey olmamıştı şimdiye kadar. Çünkü her zaman orta yolu bulmuştuk. Son 6 aydır böyleydi. En azından ben böyle hissediyordum.- Hiç olmadı, asla... Gerçekten kavga da etmedik. Hiç üzüntü yaşamadığımız için ilk problemde karaya vurduk. Beceremedik çözmeyi. Çünkü tecrübemiz yoktu. Hiçbir zaman büyük çıkmazlarımız olmadı.- Mümkün değil. Gelmeyelim, hiç iyi olmaz. Bir şey bir kere bitti mi galiba bitiyor.- Belki değiştiği için...- Kabul ettiler. 6 aydır yaşadıklarımızı daha öncesinde görmedikleri için onlar da şaşırdı. Biz hiçbir zaman çocukların yanında tartışmazdık. İlk kez bu 6 aylık dönemde şahit oldular. Önce oğluma söyledik. “Bence siz ayrılın” dedi.- Gerçekten çok iyi bir baba. İkimizin de önceliği çocuklarımız.- Şu anda öyle bir durum yok. Her yerden block’luyuz. Onunla konuşmak istediğim şeyleri bazen Instagram’a yazıyorum karşımda o varmış gibi. Çünkü hiç konuşmuyoruz. İleride tabii ki konuşacağız. Şu an sadece birbirimize kırgınız.- Hiç olmadı, hiç ayrı uyumadık...- Ayrıldık ya, bu nasıl şımarıklık olabilir? Kimisi öyle düşünebilir. Asla rahat batması değil. Tam tersine rahat olmak için. Belki benim prensiplerim, kararlarım ona zarar veriyordu. Belki bundan sonra çok iyi yerlere gelecek. Belki doğru olan o...- Girmeyecek mi? Girecek.- Bilemiyorum. Boşanma bu. Geçen gün babam aradı “Canım kızım kütüğüme geçmişsin, hoş geldin tekrar” dedi.- O da kabul etti. Ailem yanımda.- Bir günde boşandık. Haziranda bizim protokolümüz hazırdı. Tugay evden ayrıldıktan sonra avukatı aradı, aynı protokol devreye girdi. Çocuklar üzerinde birkaç eksiğimiz vardı, o konuda da anlaştık. O gün perşembeydi. “Cuma günü boşanmak istiyorum” dedim. Çünkü cumartesi günü evlilik yıldönümümüzdü ve ben o güne evli olarak girmek istemiyordum. Perşembe günü anlaştık ve cuma günü hemen boşandık.- Kız arkadaşlarımla mutfak masasının etrafında oturup sohbet ettik. Boşanmak, ölümden sonra en büyük travma bana göre. Ölüm gibi bir şey ama ortada cenaze yok. Kolay bir şey değil.- Geçen sene arkadaşlarımızla çok büyük bir parti yapmıştık.- Yoo, gayet koşa koşa geldi.- Olması gerektiği gibi. Tugay hakikaten iyi bir insandır. Onu suçlamak için konuşmuyorum. Belki de suç bendedir diyorum her zaman. Ama artık yapacak bir şeyim yok. Onun için daha fazla kendimden vazgeçemeyeceğim.- Bizimki çok erken başladı. Zaten evliliğin süresi maksimum 25 sene. 30 yaşında evlenmiş olsan yaş olacak 55. Ondan sonra insanlar idare etmeye çalışıyor. Ama biz 40’larımızda bu iş bitti dedik. 40 yaşından sonra 15 sene verimli bir hayatın var.Enerjin yerindeyken dünyayı gezebilirsin. İşte o zaman evlilik bitsin, yürümüyorsa yürümesin diyorsun. Erken başlayan bütün evliliklerin yaşı 20-25 sene. Ötesi katlanmak oluyor.- Hiç kıskanmadım. O dönemler zaten İngiltere’deydik. Orada öyle bir durum yoktu. Türkiye’de zirvede olduğu dönemlerde ben küçüktüm ve farkında değildim. Ben hiçbir zaman çok kıskanç biri olmadım.- Hiç. Ben parayı su gibi harcayan futbolcu eşlerinden olmadım. Çünkü Tugay evin para sorumluluğunu bana vermişti. Yaşım da çok küçüktü. Ailenin CEO’suydum yani. Sonra gel sen ben 43 yaşındayken CEO’luğu al...- Evet, istifa ettim. Ben yönettim maalesef. Çok küçük yaşta çok büyük sorumluluktu. Bütün ailenin sorumluluğu sende oluyor. Yönettim ama bundan yorulmadım hiçbir zaman.