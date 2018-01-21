Tugay Kerimoğlu ile Etkin Kerimoğlu'nun (Etkin Ünal) boşanma nedeni belli oldu

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Tugay Kerimoğlu boşandığı eşini sosyal medyadan sildi (Etkin Ünal kimdir?)

ETKİN ÜNAL KİMDİR?

Tugay Kerimoğlu ve eşi Etkin Kerimoğlu boşanıyor! Tugay Kerimoğlu'ndan açıklama var



TUGAY KERİMOĞLU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDADIR?

Çiğdem Saltık

Kulağımıza gelen son dedikoduyu sizlere aktaralım:genç bir kadına aşık olmuş. Bu nedenle boşanmışlar., yaşanılan fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldıklarını dile getirmişti., geçen hafta yaptığı paylaşımdaifadelerini kullandı.takımının eski oyuncularındandır ve hatta bu takımla şampiyonluk yaşamıştır. Etkin Ünal 1992 yılında Tugay Kerimoğlu evlendi. Çiftin Berke ve Melissa adında 2 çocuğu oldu. Ancak çift 25 yıllık evliliğin ardından boşandı.Galatasaray Spor Kulübü'nün efsanevi isimlerinden birisi olan Tugay Kerimoğlu futbol yaşantısına da Galatasaray alt yapısında başladı. 12 sene sarı kırmızılı formayı giyen ve ardından Avrupa'da Glasgow Rangers ardından Blackburn Rovers takımlarında oynadı. Oynadığı takımlarda büyük başarılara imza atan Tugay Kerimoğlu 1992 yılında Etkin Ünal ile evlendi. Futbol yaşantısını sonlandırdıktan sonra Manchester City A2 ve Galatasaray'da yardımcı antrenörlüğü yaptı. Son olarak PTT 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un teknik direktörlük görevine getirildi. Tugay Kerimoğlu aslen Trabzonlu.1987-1999 – Galatasaray1999-2001 – Glasgow Rangers2001-2009 – Blackburn Rovers2009-2010 – Manchester City A22010-2011 – Galatasaray (A2 , Yrd. Antrenörü)2013- 2013 – Blackburn Rovers (Maç Analisti)2013 – – Türkiye U20 MilliTakımı Genel Koordinatörü